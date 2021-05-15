台灣疫情｜陳時中一夜白頭對比照曝光　曾在梳化休息睡出頭型

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-15 16:24

台灣本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，行政院今日（15日）一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒。由於疫情急遽升溫，指揮官陳時中也為此相當操心，就有網友發現，他居然在短短一天，頭髮就「白了」。

陳時中居然在短短一天，頭髮就「白了」！（點擊下圖看清▼▼）

單日狂爆180例本土，讓身為指揮官的陳時中一夜白頭，顯見他為疫情有多操心。過去一年來，他一直努力堅守台灣人的健康，在防疫期間，常常直接在辦公室的黃色沙發上休息，還因而睡出一個頭型，陳時中本人也曾笑稱，「我也不知道怎麼睡成這樣，可能頭髮比較油吧。」

蘇貞昌日前曾「開箱」陳時中辦公室。（蘇貞昌Facebook影片截圖）

面對疫情急遽升溫的情況，陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。

陳時中宣布，雙北升級為三級防疫警戒，休閒八大場所即期關閉，其他場所從下午4時開始執行，實施時間到5/15~5/28，外出時要強制戴口罩，也要停止室內5人、室外10人以上社交聚會。

第三級警戒措施標準，需單週出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例，限制如下：

- 外出全程佩戴口罩 - 停止室內5人以上，室外10人以上聚會 - 僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉 - 營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離

此外，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。

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