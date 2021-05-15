台灣疫情｜雙北三級警戒實施口罩令收緊限聚令　最高可開罰30萬元

撰文： 劉燕婷 葉琪 最後更新日期： 2021-05-15 21:21

台灣單日新增確診本土案例暴增至180宗，台北市、新北市隨即升至三級警戒，實施「口罩令」，同時「限聚令」亦收緊至室內最多5人、室外最多10人。 據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，違規的民眾將會被罰款，最高可被開罰最高30萬元（新台幣．下同）

雙北的民眾外出必須全程戴口罩，否則將可開罰最高1.5萬元。（中央社）

陳時中介紹，雙北的民眾、或是在雙北活動的人，外出必須全程戴口罩，否則將可開罰3000元到1.5萬元；若違反室內5人以上、室外10人以上家庭社交集會禁令，則可開罰6萬以上、30萬元以下。此外，參與宗教活動，如遶境等，亦會開罰6萬元以上、30萬元以下。同時，違反全台社團停止交接活動，都可開罰6萬元以上、30萬元以下。

陳時中重申，雙北民眾需要注意自我健康監測，避免不必要移動聚會或集會，無症狀者暫無須採檢，但若出現症狀儘速就醫採檢。陳時中又稱，目前篩檢仍有假陰性的可能，擴大篩檢可能會導致民眾以為自己沒有風險，出現安全感，以至於影響家人，危害小區。因此建議民眾避免出入公共場所，前往篩檢或接種疫苗，要配戴口罩，同時也呼籲要避免第二級與第三級區域互相流動，以免增加疫情擴散風險。

（綜合報道）