台灣疫情｜只有阿斯利康僅0.8%人口已打針　蔡英文等台灣研發疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-15 20:22

新冠肺炎疫情肆虐台灣，昨日（14日）暴增180宗本地病例，確診數字創新高。台灣目前只供應已證實造成多宗血栓個案的阿斯利康疫苗，民眾可循免費或自費途徑接種，但非所有居民都合資格打針。截至今（15日）早，全台共約18.6萬名民眾已接種新冠疫苗，以總人口約2351.4萬計算，即僅約0.8%人口已打針。 另一邊廂，台灣衛生福利部預計，最快在7月開始為民眾接種自主研發的疫苗，總統蔡英文和副總統賴清德均表示願意接種。

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據台媒報道，台灣從疫苗全球獲取機制（COVAX）採購476萬劑新冠疫苗，品牌包含括阿斯利康、輝瑞／BioNTech和莫德納，暫時僅阿斯利康疫苗已到貨。另外，台灣直洽藥廠購買1,000萬劑阿斯利康疫苗，以及505萬劑莫德納疫苗。台灣現有約30萬劑阿斯利康疫苗，第一批抵台的11.7萬劑疫苗，有效期至6月底；第二批4月抵台的19.2萬劑疫苗，有效期卻為5月底。

台灣衛生福利部疾病管制署數據顯示，由3月22日至今早10時，全台共約18.6萬名民眾已接種新冠疫苗，以總人口約2351.4萬計算，即僅約0.8%人口已打針。台北市有31,394人已打針，為全台最多；而新北市、桃園市、台中市和高雄市亦有逾20,000名民眾已接種。

隨著疫情趨嚴峻，台灣人打疫苗人數明顯上升，昨日單日有32,351人打針，佔總打針人數約六份之一。其中新北市昨日逾6,000人打針；台中市昨日亦有超過4,000人接種疫苗。

台灣目前只供應阿斯利康疫苗，這款疫苗已證實在歐洲造成多宗血栓個案。台灣民眾可循免費或自費途徑接種，但非所有居民都合資格打針。免費疫苗接種對象有10類人口，包括醫護人員、防疫人員、高接觸風險工作者（機組人員及船員等）、警察、50歲以上人士，以及高風險疾病者等。

而自費接種對象主要為商務人士、出國工作、留學或就醫人士，不限國籍。自費接種者需自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等，收費上限為600元新台幣（即約166.6港元），免收疫苗費用。

台灣21日起，開放自費接種牛津阿斯利康AZ疫苗，每人每劑收取掛號費、診察費、注射費約新台幣500至600元。亞東醫院上午陸續有民眾到醫院排隊等候施打。（中央社）

一年多前移民到台灣的綠惜地球環境倡議總監朱漢強稱，由於現時台灣未有足夠新冠疫苗，故曾計劃與家人在暑假期間回港探望親友及接種疫苗。然而本港復必泰疫苗最遲要於8月底前接種第一劑，「要計埋隔離時間，未知趕唔趕得切，唯有隨遇而安」。

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台灣衛生福利部疾病管制署指，民眾不可選擇接種疫苗品牌，指揮中心會依到貨情形安排符合接種條件的對象依序施打。若民眾對疫苗廠牌有疑慮，可以選擇暫不接種。

另一邊廂，台灣的衛生福利部長陳時中預計，最快在7月開始為民眾接種自主研發的疫苗，兩款疫苗分別由高端疫苗和聯亞生技兩間公司研發，目前已進入第二期臨床試驗。

總統府表示，總統蔡英文和副總統賴清德都願意接種自主研發疫苗，一方面給國人信心，另一方面對國際社會顯示對台灣疫苗有信心。

總統府表示，正副總統都願意接種自主研發疫苗，一方面給國人信心，另一方面對國際社會顯示對台灣疫苗有信心。（中央社）