台灣疫情｜大賣場擠滿民眾搶物資　蔡英文：防疫及民生物資充足

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-16 09:29

台灣單日新增確診本土案例暴增至180宗，台北市、新北市隨即升至三級警戒。消息宣布後，民眾湧進超市搶購物資。 台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨日（15日）均呼籲，台灣的防疫與民生物資非常足夠，加強防疫措施期間，賣場店家仍會照常營業與補貨，若非必要，不必急著搶購。

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蔡英文在Facebook強調，在防疫物資（如口罩、酒精、防護面罩、全身防護衣、隔離衣）方面，經過一年多都有充足的準備，民生物資如衛生紙、即食麵也都很充足，不必為了搶購而增加群聚風險。

蘇貞昌也表示，再強的病毒，也敵不過團結的人心，請民眾務必遵守相關指引，攜手一起度過難關。

台灣經濟部在Facebook發文表示，醫用口罩庫存超過8.5億片，最大日產能可達4000萬片；衛生紙可日產8萬箱，等於32萬人一年用量；即食麵也相當充足，3家主要廠商每月產能330萬箱，也可加班趕工生產，而且原料麵條有6個月以上的安全存量。

經濟部表示，已緊急協調製造商與各大賣場配合政府防疫政策，穩定供應民生物資；目前各賣場尚有庫存，只待補貨至門市。經濟部強調，目前台灣的原材料充足，已請製造商加班生產供貨，加大每日產能。