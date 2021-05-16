台灣疫情｜清潔工受訪遭揭常到萬華茶室尋歡　網民：阿姨公開處刑

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-16 11:20

台灣爆發新冠肺炎疫情，前日（14日）單日新增180宗確診個案，不少患者曾到訪過萬華區，萬華茶藝館群聚案更成為本次疫情的焦點。 一名李姓老翁日前接受《三立新聞》採訪時，卻被萬華區女居民踢爆他經常到茶藝館，卻未去接受檢測，最後更提醒記者「離他遠一點」。事件在網上引起討論，不少網民更留言稱「感謝這位阿嫲的爆料」。

李翁是當地一名清潔工，當時正接受記者採訪，惟他講不夠兩句後，身後竟傳出一把女聲，並表示「各位記者請你們不要採訪他」。鏡頭之後拍攝到一名女居民從李翁的身後走來，她更不斷爆料稱李翁經常光顧茶室，現時茶室老闆娘已確診住院，雖然她多次要求李翁去檢測，但對方並無理會她。

女居民爆料受訪者常到茶藝館卻不接受檢測，點擊下圖看詳情：

+ 4 + 4 + 4

採訪引起不少人關注，網民紛紛留言討論：

感謝這位阿嫲的爆料 就是有這種喝茶不去檢驗的 這阿姨為什麼那麼了解他的行蹤 看來是個低端仔清潔阿北。這阿姨484 （是不是）暗戀他？ 哈哈哈哈 太有台灣人情味了 地方阿姨消息很靈通 記者：我當時害怕極了 女記者瑟瑟發抖中 標準的公開處刑 那個阿杯（伯）可能只是去聊天 歐巴桑知道了基本上全社區都會知道 不要惹大媽，消息最靈通的

台灣自上周三（12日）起開始爆發疫情，台北市萬華區出現2名茶室中年女員工確診，有人在Google搜尋地圖實景時，發現店家門口有多名女子正等待「恩客」，隨即在網上引起熱議。時常推廣「合法性專區」的台北市前議員童仲彥事後在Facebook上，重新轉載了他3年前到訪萬華茶室時的影片，只見茶室酒池肉林，有女子更加「一絲不掛」。

中央流行疫情指揮中心昨日（15日）公布，最新病毒基因定序結果顯示，萬華茶室群聚確認是英國變異毒株，與華航諾富特案、新北獅子會案、宜蘭遊藝場案相同。據了解，台灣累計至今共有3宗群聚案，包括萬華茶室66宗，新北獅子會29宗，宜蘭遊藝場10宗。

台灣疫情｜萬華茶室兩人確診 被揭內裏酒池肉林 女子脫衣任客摸

+ 14 + 14 + 14