台灣疫情｜本土病例再創紀錄單日破300宗　台股匯雙雙下挫

撰文： 黃雅慧 最後更新日期： 2021-05-17 15:37

台灣本土疫情自上周開始爆發，社區感染趨勢持續增温。由於當地時間5月15日與5月16日兩天本土確認病例分別暴增至180例與206例，17日更錄得333宗新高。5月17日（周一）台北股市的走勢備受關注，最終跌473點，以15353點作收。而午盤新台幣兑美元為28.05，貶4.3分。就台股走勢而言，分析師多認為台股中長線保守看待。

隨着台灣本土染疫人數上升，台股走勢備受關注。在歷經案例暴增後，5月17日下挫437點。圖為2021年5月17日台灣加權指數走勢圖。（翻攝自新浪財經）

台北股市上周受美股暴跌及本土疫情拖累，總計單周重挫1457點，跌幅8.43％，收在15,827.09點，萬七行情短短在3個交易日崩解至半年線附近。而5月12日受到本土疫情升温訊息影響，盤中一度崩跌1417點。

也因此，台灣在歷經周末染疫人數直線增長，台北市與新北市兩大都會區雙雙進入第三級警戒，且作為台灣經濟發展重點的科技公司員工染疫訊息不斷傳出，包括台灣知名PCB廠敬鵬、「股王」鏡頭光學廠大立光與知名電子代工廠和碩紛紛傳出有員工確診的消息。

所以，蔡英文政府嚴陣以待，並指示行政院密切注意股匯市動態，維持金融市場正常運作及穩定。行政院長蘇貞昌更積極喊話，認為台股基本面好，以穩固投資者的信心。財政部國安基金也緊盯台股，並表示若有必要，將召開會議讓基金進場護盤；台灣金管會除了強調台股股價量表現佳、投資人有信心、台股基本面佳與上市櫃公司基本面穩健等四大優點之外，更預警倘若股市發生「非理性下跌」情事，必要時將採取相關穩定措施。

台灣疫情近日嚴峻，當地時間5月15日上午由台行政院長蘇貞昌率相關部會閣員召開臨時記者會，宣佈台北市、新北市達三級警戒，並頒佈多項禁制令。（中央社）

在民進黨政府相關財經部會紛紛喊話後，台股今（17）日開低，加權指數跌破半年線支撐，盤中在台北市和新北市宣佈明（18日）天起高中以下停課的消息後，一度跌破上周低點15165點，最低跌至668點，來到15159點，午盤跌幅有收斂，終場下跌473點，收在15353點，成交量4,801億元。總體呈現「價跌量縮」的走勢。

其中，台灣「護國神山」台積電受到波及，股價最低一度到542元，跌幅2.69%，市值蒸發新台幣3,890億元。總體有逾200檔股票都被打到跌停板。

此外，台指期同樣受疫情影響而波動，收盤15263點，大跌503點，成交量為256,471口。今日盤中台指期貼近現貨走勢，盤中起伏幅度大，再度爆發較大成交量，值得注意的是，5月19日為台指期結算日，近期外資法人動向受到關注，外資陸續回補空單下，今日盤勢重挫，外資法人態度更受重視。

疫情升温加上美國通脹疑慮導致外資連續多日匯出，使得新台幣來到第四日的貶勢。圖為2021年5月17日美元新台幣匯率走勢圖。（翻攝自新浪財經）

台北外匯市場新台幣兑美元今天中午暫收28.055元，貶4.3分，成交金額11.28億美元。根據先前台灣匯銀主管通過台媒《經濟日報》指出，本土疫情成為新台幣升貶重要因素，政府宣佈雙北升級進入三級警戒，成為本土疫情能否守住重要關鍵。在多有不利消息下，新台幣易貶難升，但出口商拋匯動作積極，新台幣預計新台幣短期將會在27.9元到28.1元間整理。

對於台股走勢，有分析師認為台股中長期仍需保守看待。台灣國泰證期通過台媒「中央社」分析指出，美國物價指數增速高於預期，導致通脹憂慮快速拉昇，美國科技類股表現弱勢，外資在台股操作自然偏向保守格局，現貨多站在賣方。

另一方面，國泰證券表示近期外資期貨空單稍有縮減，代表外資認為短線跌深下，台股有望出現反彈；但長線的借券賣出餘額持續增加，顯示中長線對台股趨勢看法仍維持保守。