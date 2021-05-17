台灣疫情｜雙北三級警戒首個周一　早餐店員工：人少到不像上班日

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-17 11:59

台灣的新冠肺炎本土疫情反彈，台北市、新北市（雙北）15日起已升至三級警戒。 今日（17日）是台北、新北升至三級警戒的首個上班日，不少民眾捨棄公共交通，捷運通勤人潮減少。民眾紛紛改以電單車及私家車代步，但多處交通幹道車流卻明顯減少。

台北、新北升至三級警戒的首個上班日實況（點圖放大）：

中央社報道指，在西門站、新埔站、台北車站及忠孝復興站等通勤大站，上車民眾少到進到車廂仍有空位。從新北搭捷運到台北上班的董小姐說，以前人多到常被擠到門邊，現在不僅不用被擠，還有位子坐。

捷運三重國小站附近的一家早餐店工作人員表示，今天不光車少，連路上的行人也比平常少，「不太像是上班日」。

平時從台北市南港區搭捷運到內湖區上班的林太太則表示，因捷運上人潮擁擠，轉車時還要走一段路，須暴露人群之中，決定今日起改騎電單車上班。

交通警：車少得數得出有多少輛

至於銜接台北及新北的重要幹道如台北橋、重陽橋等，平常只要上下班時段必定湧現密集車潮，但今日上午的車流量不如以往繁忙，整體交通大致順暢。在台北橋新北端路口值勤的交通義警表示，今天車流明顯變少，推測是因疫情，很多人居家辦公。

另外一名在重陽橋新北端路口值勤的交通義警也表示，以往在上午8時30分前，停等紅燈排隊上橋的車流根本看不到盡頭，今天卻還數得出有幾台。