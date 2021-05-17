台灣疫情｜藝文活動叫停心血浪費　台藝人喊「乾脆倒閉」遭圍攻

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-17 21:00

台灣疫情升温，台北市、新北市日前提升至3級警戒，為避免因民眾持續流動導致病毒持續傳播，個人外出、集會活動、營業場所、大眾運輸等也有推出相關限制措施。因此有許多藝文團體受到影響，展演不是取消舉辦就是延期舉行。

台灣疫情升温，藝文活動被迫取消、延期，台知名演員朗祖筠日前在臉書發文抱怨，遭到網友出征。（Facebook@朗祖筠）

由於台灣於5月8日前「停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動」，台知名演員朗祖筠在Facebook上發文，心疼藝文團隊的心血努力泡湯，不滿疫情下藝文團體總是「被打壓」，更寫道：「乾脆大家倒閉，都不要做了」。

該文發出引來大批網友的批評，在輿論壓力下，郎祖筠後來在臉書發文道歉。但也顯示出疫情下，藝術文化團體生存的兩難困境。雖然台文化部公佈《文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發升營運損失之事業補助申請須知》，提供表演藝術展演、流行音樂演出及電影商業映演申請最高250萬台幣的補助。

但引來台北市藝術創作者職業工會批評，因為現行表演藝術界有大量獨立表演工作者、編導、技術人員，該補助並未涵蓋這些個別的藝文產業或工作者。台文化部長李永德表示，紓困方案會針對各種類型的藝術表演有不同的補償標準，目前預估會有約6億台幣的損失。隨後表示會盡快公告《藝文紓困3.0方案》來全面性照顧藝文工作者共度難關。

雖然一般民眾可以通過網絡、電子書等方式來持續進行文化、藝術方面的體驗與消費。但對於自古早時代就有的表演藝術來説，其表演形式發展至今未有太大變化。無論是音樂演奏、演唱會、戲劇表演等，不僅彙集眾多人力，且皆主打臨場感，這點雖然是表演藝術的優勢，但在新冠肺炎（COVID-19）大流行的今日，這項優點反過來容易成為防疫破口、造成羣聚感染。

儘管目前已有疫苗聞世，但在英國、南非、巴西、印度等國接連傳出變種病毒的消息後，使本被視為「持久戰」的疫情不容樂觀，連帶也加劇了藝文產業遭受的衝擊。雖然有些表演團體將其演出，改為在線直播表演、民眾打賞收費等方式，歐洲各國也相繼推出線上劇場、音樂廳採付費機制，來增加收益。

新冠肺炎疫情下，歐洲各國努力為藝文產業找出路。圖為英國的在線影院付費網站－Digital Theater。（Digital Theater）

縱使科技、網絡的快速發展下，未來或許將會有新的藝文表演型式，等着藝文產業界去轉型，但因目前疫情影響下，而催生出的在線表演對於藝文團體來説，要持續經營下去仍非常艱難。