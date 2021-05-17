台灣疫情惡化　阿美族歌手楊品驊：在陸台人想把家人接來避疫

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-17 16:50

台灣近日疫情大爆發，5月17日新增333例本土確診病例，再創新高。對此，在大陸發展的台灣阿美族原住民歌手楊品驊接受《多維新聞》訪問時表示，看到台灣的情況，改變許多大陸台人的看法，有人想來大陸隔離、施打大陸疫苗，還有人説「要不要把家人接來大陸一陣子，因為現在大陸比較安全」。

楊品驊強調，人命關天，台灣政府應該選擇做對的事情，而非固執地避開政治立場不同的作法。 （VCG）

5月17日，台灣又新增333例本土確診病例，疫情持續升温。關於大陸台人如何看待目前的台灣疫情，曾經歷雲南瑞麗防疫的台灣原住民歌手楊品驊接受多維新聞訪問時指出，在台灣的家人説，現在台灣對於哪些地方有染疫，都不是很明確，這跟大陸目前實施的有很大落差。

他表示，自己之前有去過雲南瑞麗，當瑞麗一發布二次封城，自己的手機立刻就響了，通知居家隔離、核酸檢測。大陸透過網路、健康碼等連動系統管理，疫情一發生，相關人的行跡就很完整出現。不像台灣很多東西不清楚，導致排查會有困難。

楊品驊表示，「現在看到台灣人的自主管理，令我們這些離家很遠的孩子感到安心。但有時候跟朋友聊起來，還是會有人開玩笑説，要不要把家人接來大陸一陣子，認為在大陸比在台灣安全一點點」。

台灣疫情持續升温，圖為新北市板橋區亞東醫院爆發院內傳染案件，共有7人確診。 （中央社）

關於台灣疫苗接種率極低，楊品驊也表示，周邊朋友，不管是學生或做生意的，從一開始不信任大陸疫苗，現在都步入接種序列了。看到台灣疫情來襲，無法抵抗的樣子，也改變兩岸台灣人對大陸疫苗的看法。甚至有些人想來大陸隔離，有機會施打大陸疫苗，工作完再回台。

至於台灣輿論過去對大陸採取封城、普篩等作法嗤之以鼻，如今卻可能採取類似作法。楊品驊指出，如果台灣開始採取普篩作法，之後是否要跟老百姓解釋一下，為何台灣的普篩這麼慢，又這麼貴？

楊品驊強調，人命關天，如果今天要談論誰的作法不對，人命是第一要件，既然有成功案例在，難道一定要管是什麼地方做的嗎？