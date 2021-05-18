台灣疫情︱離島僅獲配給數百劑　金門縣縣長籲同意從大陸取得疫苗

撰文： 張鈞凱 葉琪 最後更新日期： 2021-05-18 15:23

台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心早前宣布自5月15日起，暫停民眾預約自費接種新冠疫苗。 離島縣金門縣長楊鎮浯周二（18日）社交平台上發文，籲請同意中央政府金門縣從中國大陸取得國際認可的合法疫苗。

金門縣僅獲配合600劑新冠疫苗，後續會再有200劑，遠不足縣民需求。（中央社）

楊鎮浯指，離島醫療量能遠低於本島，希望中央保障離島疫苗施打能量。目前金門僅獲得600劑疫苗，後續再有200劑，這些數量遠遠無法滿足縣民需求，更易形成離島防疫漏洞。楊鎮浯希望中央全力支持離島疫苗供給，如因採購困難，籲請疾管署同意金門縣能自中國大陸取得國際認可之合法疫苗，「畢竟任何政治因素都比不上鄉親生命重要」。

此外，連江縣長劉增應隨後亦不約而同呼籲，盼中央慎重考慮包括中國大陸在內的疫苗選擇。他表示，為了鄉親們及在馬祖台軍弟兄的健康，盼中央可以慎重考慮，無論是大陸或是他國的疫苗，只要是經過國際認可，都相當支持。由於地方財源有限，還是盼中央可以長遠規劃，以防疫、民眾健康優先。

據介紹，連江縣人口約1萬3,400餘人，但中央流行疫情指揮中心配給的新冠疫苗僅有400劑。

（綜合報道）