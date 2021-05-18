台灣疫情｜專家指現為社區大群聚事件　前台大醫：高峰肯定還沒到

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-18 11:00

台灣近日新冠肺炎疫情嚴重，至昨日（17日）已累積883宗本土確診病例，也是連續3天本土新增個案破百例。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨日表示，相信今次是台灣社區一個大群聚事件。另有台大醫院前醫師指出，目前高峰肯定還沒到，若出現單日確診破千宗也不意外。

張上淳表示，以基因定序分析，目前新冠肺炎個案都屬同一個病毒株序列，合理推測為一條傳播鏈，只是於不同地方被偵測出，故應往源頭分析。他強調本土個案看起來都是同來源造成，再在幾個地方逐漸散播，雖然疫調不能立刻看出關聯性，不過相信按常理而言就是台灣社區一個大群聚事件；現時實驗室資源應分配執行更重要任務，如非發現特殊個案，不再個別定序。

指揮官陳時中則表示，現階段較清楚的疫情關聯性仍以台北市萬華茶室為主，獅子會的群聚速度未如茶室或萬華區域般快，而宜蘭遊藝場的匡列對象已悉數檢疫，相對沒這麼擔憂。

此外，台大醫院感染科前醫師林氏璧表示，現時確診數攀升為意料之中，且高峰肯定還沒到，若出現單日確診破千宗也不意外，又指現在看到的案例只是反映7至14天前的狀況。林又認為，台北及新北的確診數暴增，極可能會升第4級防疫警戒，只是時間早晚的問題，即使當局想拖也拖不了多久。前衛生署長楊志良則預測，此波疫情將在本月20、21日達到單日確診近千人高峰，28日後才逐漸放緩。

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（綜合報道）