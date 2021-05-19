台灣疫情｜86歲爸因醫院爆疫確診亡　女兒揭更慘真相：葬禮不能辦

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-19 13:05

台灣新北板橋亞東醫院爆出群聚感染，日前新增兩例死亡案例，其中一名死者為86歲男性。死者的女兒接受記者採訪，透露醫院通知他們壞消息後，說：「爸爸可能是心臟或是腦血管所導致」，讓她和家人都無法接受；更令人痛心的是，現在疫情嚴峻，連告別式都不能辦，他們只能看著爸爸被強制火化：「心很痛！」

亞東醫院的這名86歲死者為群聚感染的9名個案之一，但非指標個案。死者女兒表示，爸爸4月26日由照護中心送到亞東住院，原本19號就能出院了，但卻因爆發院內感染，16日晚上11點多被通知我們確診，17號下午則接到醫院通知說爸爸離世了。

女兒透露，爸爸當時正巧與確診者住在同一個樓層，由於沒有分區、只有「把房門關上」，因此被列為接觸者，採檢後不幸確診。

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女兒說，醫院4號通知家屬不能到院探視，而16號晚上爸爸就確診了，隔天不幸逝世後，醫師有出面說明情況，說：「爸爸可能是心臟或是腦血管所導致」，讓她和哥哥完全無法接受這個解釋：「爸爸是血氧濃度低住院，可是5月16號確診採檢陽性。」

「我們沒辦法接受，爸爸這樣走了！」因為疫情嚴峻，所以家屬連告別式都不能辦，只能看著爸爸「被強制火化」，女兒透露，雖然心很痛，但這就是平民老百姓的無奈：「我們連要好好送爸爸一程的機會都沒有。」

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稍早記者會上，陳時中表示，該名死者有慢性疾病，17號因病情惡化，不幸死亡。另根據《聯合新聞網》報導，亞東醫院表示，死者有高血壓、糖尿病等慢性疾病，因有多重疾病，所以家屬同意簽下不急救同意書；亞東醫院還提到，15號對死者一採陰、16號二採陽，17日凌晨轉負壓病房，下午2時許病逝。

此外，ETtoday曾報導《亞東院內感染元兇是他！住院5天「買春誰會講」...害7確診、1死亡》，文中提到有醫護人員指稱，與死者住同樓層的確診者肺部本來就不好，所以一直住在胸腔普通病房，直到女兒說爸爸有去過茶館，才進行採檢，結果隔天確診，而之所以會隱瞞，是因為「誰買春會講」，讓不少人得知後氣憤不已。

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