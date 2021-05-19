台灣疫情｜台北單親母送醫　女兒同染疫卻被獨留家中挨餓24小時

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-19 11:00

台灣新一波新冠肺炎疫情持續，台北萬華區成重災區。據台灣《自由時報》報道，萬華區一名單親母親確診送醫後，其同樣確診、就讀小學的女兒卻被獨自留在家中24小時，直到昨晚（18日）約6時才搭上救護車送院與媽媽會合。女童親友控訴，台北市衛生局在此期間沒有作為、也沒送餐，令女童餓了一天。

萬華區成疫情重災區，圖為廣州街夜市周邊店家紛紛暫停營業。（自由時報）

報道指，女童母親日前確診被送往醫院治療後，女童與姑姑隨後也確診，病情嚴重的姑姑甚至被送到醫院插管治療。然而，女童被獨自留在家中，從前日（17日）晚上6時就沒人照顧、送餐。期間女童親友雖曾拜託里長、區長、萬華分局協助，惟對方皆稱只能幫忙聯繫衛生局，但相關單位同樣沒派人協助。直到昨晚，女童才被送往醫院。

女童親友表示，衛生局至少應派人送餐或將女童與其母一同送院，但當局在明知女童年紀小且已確診下，卻不聞不問。親友們也質疑，女童獨自出門會很危險，批評市政府沒積極處理讓她餓了近24小時。

對此，台北市民政局表示，居家隔離、確診名單皆由衛生局掌握，里長有時會未接到相關資訊，女童或是沒症狀才在家中隔離。該局副局長吳坤宏則指已深入了解事件，里長、區公所亦已知情。他提醒，若孩童獨自在家有飲食需要，可聯繫里長、里幹事、社工等人員協助送餐。

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（自由時報）