台灣疫情｜「清冠一號」藥方公開後掀搶購潮　板藍根等藥材現缺貨

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-19 20:16

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發的中藥複方「清冠一號」，此前已獲得同意緊急授權，提出申請的藥廠最快本星期內就可核發臨時藥品許可證。 台灣傳媒報道，雲林縣有民眾得知清冠一號有療效後，開始爭相趕往中藥店自行執藥服用，認為有助防疫，亦造成配方所用的10味藥材，例如板藍根、全瓜蔞、黃芩等普遍缺貨。

據介紹，雲林縣議員邱世文家族經營中藥店，他早前在社交平台上發布清冠一號的具體藥方組成，聲稱可以中藥店自行執藥服用，一帖僅需100元（新台幣．下同）。雖然隨即就有網民留言指清冠一號屬於醫生處方藥物，需要經中醫師診斷病情後，才能調劑給藥。但大多數網民得知清冠一號能夠抗疫後，都紛紛留言「+5」、「+10」，訂單數以千計。邱世文在受訪時亦坦言，由於清冠一號出現搶購風潮，部分藥材已經缺貨。

清冠一號的配方由板藍根、全瓜蔞等藥材組成，由於疫情嚴峻，這些藥材出現缺貨。（聯合新聞網）

不過，報道採訪雲林縣中醫公會前理事長黃上邦，他表示同一帖中藥絕對不會通用於所有人，尤其清冠一號是處方用藥，得由醫生根據患者的病情與健康狀況，調整藥方劑量，對症下藥，才能發揮最大療效。一般民眾不分青紅皂白，自行執藥服用，反而可能損害健康。以人蔘為例，其具溫補效用，但天氣炎熱下，「火氣」較大的民眾就不適合服用，並不是吃人蔘就一定對身體好。

（綜合報道）