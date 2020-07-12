【新冠肺炎】台研發獨門中藥方「台灣清冠一號」　望本月出口歐美

全球新型冠狀病毒肺炎疫情持續。中國大陸、韓國加入中醫療法，而台灣的中醫團隊近日也研發獨門中藥方「台灣清冠一號」，稱臨床治療結果顯示有效，預計7月將出口歐美國家。

全球新型冠狀病毒肺炎疫情持續。中國大陸、韓國等地加入中醫療法。（新華社）

台灣中醫師公會全國聯合會上周五（10日）召開記者會，公布台灣研發的一款治療新冠肺炎的中藥方，命名為「台灣清冠一號」，並說明近兩個月來對患者展開臨床實驗的治療成果。

據介紹，「台灣清冠一號」被應用於全台數家設有中醫部的大型醫院。21名病患接受治療，包括1名危重症、5名重症以及15名輕症，他們則依症狀嚴重性被施以不同的「台灣清冠一號」藥方，並施以中西醫合併治療。多數病人在中醫介入後，發燒症狀緩解、心跳血壓穩定、肝腎功能也轉為正常，且8到10天就能三採陰性出院，沒有副作用。

會上中醫師稱，經研究發現，「台灣清冠一號」可阻斷病毒感染、患者朝重症發展，並加速痊癒速度；同時減少復陽、重症後肺纖維化等併發症，某些中藥成分還能和病毒上的棘蛋白結合，避免病毒複製、防止免疫系統失控，幾乎等同疫苗效用。

台灣中醫師公會全國聯合會上周五（10日）召開記者會，公布台灣研發的一款治療新冠肺炎的中藥方，命名為「台灣清冠一號」，並說明近兩個月來對患者展開臨床實驗的治療成果。（Facebook）

台灣中醫藥研究所長蘇奕彰表示，研究團隊5月完成中藥廠非專屬授權，並計畫將相關中藥處方外銷到疫情嚴峻國家，最快本月（7月）出口歐美。

不過，據《中國時報》報道，台灣流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，該中藥方目前僅停留在試驗組，臨床實證數據不足。他建議和其他如東南亞國家合作，待實證證據齊全後，再考慮納入治療指引。