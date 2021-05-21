台灣疫情｜防主人要隔離致寵物餓死　新北動保處推出安置服務

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-21 21:29

台灣新冠病毒肺炎確診者人數不斷上升，若有民眾確診必須隔離，但家中還有寵物該怎麼辦呢？ 在新北市，市動保處表示，自5月15日新北市防疫升至第三級當天，便受理確診民眾安置寵物。動保處人員會至確診者家中，將寵物放入運輸籠，全程消毒再送至旅館或是臨時收容中心照顧，讓飼主能夠安心隔離治療。

日前傳出總統蔡英文官邸一位照顧工作犬的志工確診。圖為過年時蔡英文前往寵物店家，製作寵物食物並與之親密互動。（吳逸驊攝）

新北市動保處動保處介紹，臨時收容中心設備完善，並安排會安排照護人員、獸醫師執行每周一次的健康檢查，注意是否有上呼吸道症狀。也會注意寵物的飲食、精神狀況與排泄情形。確保毛小孩的健康。此外，動保處也號召寵物旅宿業者一同加入安置行列，目前新北市已有5間特定的寵物寄養業者提供112隻犬貓收容空間。

另一方面，農委會表示，依照規定主人確診後，寵物也不得外出。但可以請親友協助照顧，並在照護前後用肥皂、水清洗手保持衞生安全。若是真的無人可以委託照料，可以與在地的動物防疫機關尋求建議。台農委會進一步説明，如果寵物出現呼吸道症狀，先由平時看診的獸醫師以視訊，或是通訊的方式瞭解，若是懷疑染上新冠，便通報給所在的動物防疫機關。

（綜合報道）