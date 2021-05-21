台灣疫情｜確診人數2825市民狂掃物資　結果確診者都在賣場惹恐慌

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-21 14:30

台灣新北衛生局昨公布確診者足跡，其中5月15日多名確診者前往新莊、板橋、永和的全聯。當地主播廖婕妤指出，15日是本土確診數首度破百的日子，大家恐慌性採買，都知道群聚別往人多地方，為何人擠人採買物資就不怕？

根據台灣流行疫情指揮中心宣布，5月15日台灣本土確診案例為180例，是當地首度出現破百例本土案例，當天各賣場都出現搶買人潮，賣場內擠得滿滿都是人，就連結帳區都是排隊人龍。

根據台灣疾管署截至21號凌晨00:30公佈，當地本土確數人數達2825！點圖放大看數據圖表、確診者足跡及主播廖婕妤發文👇👇👇

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新北衛生局昨公布熱點足跡，15日集中在全聯板橋中山門市、新莊中榮門市、永和福和門市、永和警光門市，另還有中和枋寮市場、永和福和公園。不難看出確診者當天都前往賣場、市場搶購物資。

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廖婕妤在社交平台提到，前一天（14日）確診的台灣本土案例29例，突然暴增到180例，大家恐慌性的卯起來採買，電視新聞開始出現排隊搶購、排隊結帳的畫面，結果同一天，板橋、新莊、永和的全聯有確診者去採買。

廖婕妤指出，相關足跡昨天才被公布，如果當天很不幸的當時也在這，請開始自主健康監測。

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