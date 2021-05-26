台灣疫情｜繼「人與人的連結」後　校正回歸、茶裏王等成網絡熱詞

撰文： 承翰 最後更新日期： 2021-05-26 10:34

台灣已經連續十天破百例確診，疫情嚴峻。而因為疫情影響出外的自由，網路社群也異常活躍。 從萬華茶室群聚開始，陳時中的委婉的「人與人的連結」成為社群關鍵詞，此外媒體、民眾也在不公布姓名的情況下給予確診者封號或代稱從「獅子王」到「K歌王」，都有有人認為此舉可以避免獵巫，但也有人認為這是在消費「確診者」，缺乏同理心。

新萬華茶室街區，身穿防護裝備的人員採檢消毒作業。。（吳逸驊／多維新聞）

「茶裏王」、「獅子王」和「葡萄媽媽」

對確診者的封號開始於國際獅子會的前獅子會長，因為他足跡遍布新北，去茶室也去釣魚，逛地下街和outlet也去廟會和傳統市場，接觸者眾多，被網友封王，更開玩笑要推出他一日遊的行程，而後被封為「新北獅子王」，但也有醫生稱讚他肯誠實公布足跡有「王者風範」。

而後，網友開始針對比較特殊的案例，開始封王。例如在基隆有一位60多歲的男子連續26天搭火車去萬華茶室消費，被網友詢問是有多喜歡喝茶，被封為「基隆茶裏王」。

此外，有一名退休男子從屏東搭高鐵北上去萬華吃鵝肉，成為屏東首例確診個案。但由於他頻繁從屏東到台北，遭網友質疑他真的只是「吃鵝肉嗎?」「什麼鵝肉這麼好吃？」被封為是屏東鵝肉王。而後台中朝陽科技大學有19歲的女學生參與KTV夜唱確診，目前已知有11例確診與此相關，被封為是「台中K歌王」。

屏東縣政府公佈去萬華吃鵝肉男子足跡。（屏東縣政府）

而彰化也有婦人到萬華賣葡萄後確診，當時因為有彰化縣裏長不確定情況下就開小貨車沿路廣播表示「賣葡萄的XXX確診」後遭法辦，而該婦人有參加的喜宴和唱詩班都有多人染疫，與該婦人相關個案也都被冠上「葡萄家族」、「葡萄媽唱詩班」等封號，但正值葡萄產季銷量卻大受影響，彰化縣衞生局長葉彥伯也出來特別強調，病毒是跟着人走，葡萄帶病毒是錯誤觀念，希望可以避免葡萄被標籤化。

「買竹筍」、「人與人的連結」

5月13日，台灣衞福部長、防疫指揮官陳時中在記者會上提到，「案1203前獅子會會長與萬華茶室個案有人跟人的接觸，這樣的連結。」婉轉的表達前獅子會會長和茶室染疫女子的關係，「人與人的連結」也成為當下台灣最流行的「防疫金句」，引發網友熱議，也有許多人以這個做梗，拿來造句或是繪圖。

除了「人與人的連結」在，防疫記者會上陳時中或許是為避免造成群眾「獵巫」，針對法官爸爸供稱去萬華買竹筍確診一事，在記者詢問之下才説出，「有另外的關係在」，對比陳時中強調去彰化賣葡萄確診是「真的賣葡萄」，也使得買竹筍成為一個熱門詞。

5月22日陳時中在記者會上更正先前一周的確診人數，表示是掀牌不是蓋牌，是「校正回歸」。（YouTube@衛生福利部疾病管制署）

「校正回歸」

5月22日陳時中在記者會上更正先前一周的確診人數，表示是掀牌不是蓋牌，是「校正回歸」。但由於過去統計或數學名詞沒有這樣的説法，被質疑是否「自創名詞」。該名詞也迅速登上Google搜尋熱詞，在Facebook，PTT也引爆高討論聲量，從「解釋」到「造句」以及圍繞該詞的討論不斷，有網友提出「年終獎金就是薪水的校正回歸」、「我禮拜一吃了漢堡，禮拜二也吃了漢堡，直到禮拜三發現變胖一公斤，就是體重的校正回歸」，「結婚前老婆問我教過幾任女友，我説一任，結婚後我跟她校正回歸説我交了15任」。

此外，前高雄市長韓國瑜也在臉書發文要大家以「校正回歸」造句，有網友開玩笑説希望「他的髮量也能校正回歸」、也有網友諷刺「高雄市長就是從韓國瑜校正回歸成陳其邁」，該貼文引發廣大討論。而關於「校正回歸」數據的合理性也引發各方的討論，使它成為當下台灣社會最熱門的名詞。

「認知作戰」還是「認吱作戰」

此外，台灣疫情嚴峻，台灣中央流行疫情指揮中心則多此要大家小心「認知作戰」和「假消息」造成防疫的混亂，認知作戰一詞也成為熱門。但是24日晚間卻有PTT鄉民發現指控PTT被中國認知作戰影響的前風傳媒記者林瑋豐疑似自導自演，先在PTT「反串」親中留言，後再到PTT發文指控PTT親中有認知作戰，引發廣大討論。林瑋豐則以在個人臉書致歉。

而後PTT鄉民諷刺有「認知作戰」也有「認吱作戰」（PTT鄉民百科：民進黨支持者被稱為「綠吱」也稱「吱吱」，而國民黨支持者則被稱為「藍蛆」、「蛆蛆」）圍繞「認知作戰」一詞的討論開始延燒。

從防疫記者會上的「人與人的連結」、「校正回歸」到鄉民自創的「封王」等詞的討論聲量高，反映的除了台灣社會對疫情的關注和焦慮，也有社群蓬勃的創作力和傳播力。