萬華茶室｜基隆本土個案驚見「茶王」　連續26天固定光顧同一茶室

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-21 17:22

台灣新冠肺炎疫情升溫，出現大量本土個案，重災區之一台北市，絕大多數個案都與萬華區內涉嫌賣淫的茶室有關聯。 基隆市長林右昌在周五（21日）說明一批基隆市本土個案的公共場所活動史，其中案2747的男患者，被發現竟然連續26天，每天乘搭台鐵往返光顧萬華區的一間茶室。

重災區之一台北市，絕大多數個案都與萬華區內涉嫌賣淫的茶室有關聯。（中央社）

據林右昌說明，案2747在4月17日至5月12日，每天搭乘台鐵區間車，從八堵車站出發前往萬華車站，再步行至萬華區的「得意春茶室」光顧消費。案2747的足跡非常固定，連續26天都是下午出發，再在晚上10時至11時左右，搭乘台鐵區間車從萬華返回八堵。

林右昌表示，市府已要求案2747在基隆曾經去過的餐廳必須停止營業14天，並且要進行全面性消毒，同時也提醒曾經出入風險場所的民眾提高警覺，注意健康狀況，若有狀況的話要儘速就醫並告知醫生可能有的接觸史。

林右昌又提到，分析發現基隆市的本土個案絕大多數都與萬華群聚案有關，患者基本上是去萬華消費或有旅遊史，其後再傳染家人，產生各個家庭群聚案。目前這些個案都已有清楚來源，也都侷限在家庭成員的範圍。

（綜合報道）