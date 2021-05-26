台灣疫情｜雙北醫療負荷重　指揮中心：病患送外縣市、重症才住院

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-26 15:39

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，醫療負荷沉重，台北市立聯合醫院企業工會周二（25日）公開求助。指揮中心周三（26日）表示，已開放雙北專責病房不限1人1室，並啟動病患分流或轉送外縣市，重症才住院治療。

台灣現時每天新增數百宗確診個案，台北市立聯合醫院擔任防疫專責醫院，其企業工會25日在Facebook發文指，醫院量能已飽和，基層不堪負荷，公開向社會求助。

台灣新冠肺炎疫情升溫。（中央社）

針對醫療量能吃緊，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥26日上午回應指，雙北專責病房配置由傳染病防治醫療網區指揮官因應調度，評估醫療量能、病房品質與硬體規模設備等，不受1人1室限制。

陳宗彥說，目前採取確診個案分流，輕症、無症狀前往加強版集中檢疫所或防疫旅館，重症才需要住院治療。至於醫護是否有足夠防護，醫護人員照顧病患都有一定的防護等級，並非以醫護人數多寡計算，而是根據照顧的患者多寡，有一定防護等級。

陳宗彥也提到，今日將召開專家會議，研議解隔離公衛模式，讓各地衛生局依循辦理。

台灣新冠肺炎疫情升溫。（ETtoday）

為提升病房周轉率，確診者距離發病或採檢日達10天以上，且核酸檢測Ct值為30以上者，即病毒量很低，可解隔離並自主健康管理7天，若Ct值小於30者，則入住集中檢疫所。

陳宗彥表示，集中檢疫場所後送就醫的綠色通道，則由全台6區緊急醫療應變中心協助分區指揮官調度。

此外，雙北市確診病患收轉至外縣市，後送綠色通道的合理時間範圍為何，指揮中心今天將請雙北市提供各自設的集中檢疫所與加強版防疫旅館位置，以利研商討論。

（綜合報道）