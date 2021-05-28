台灣疫情｜國民黨朱立倫：缺水缺電缺疫苗　台恐遭「報復性衰退」

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-28 09:00

前國民黨主席朱立倫日前在蔡英文就任滿五周年時，發表長文並穿插對於台灣國政的個人看法，展現出一定的企圖。當地時間5月27日，朱立倫發出貼文，表示台灣經濟嚴防報復性衰退，寧可超前部署，不要「校正回歸」。 朱立倫表示，當全球經濟在大規模施打疫苗下開始報復性復甦時，台灣經濟卻因為疫情反撲，可能面對報復性衰退的陰霾。 2020年新冠肺炎爆發，台灣的住宿餐飲業損失5.99%、休閒服務業損失5.90%，支援以及其他服務業則2.15%（此處所稱的「損失」，應指GDP）。

他説，台灣的經濟命脈半導體及電子產業出口強勁，讓台灣在2020年成為少數經濟正成長的國家。

朱立倫指出，五月中，當美國預計要給人民施打第三劑疫苗時，世界正在逐步解封的同時，疫苗施打率還不到1%的台灣突然疫情暴發，全台迅速進入軟性封鎖的三級警戒。內需市場進入半癱瘓的狀況，服務業損失慘重；外需市場也同時遇到了困境，缺水，跳電加上疫情爆發卻短缺疫苗。從國際投資人的觀點，下半年台灣的外銷訂單也不樂觀。

他認為，2020年的經濟救急方案很多但並未真正上埸，現在才是真正考驗的開始。在缺乏疫苗的狀況下，市場要回復正常，保守估計至少四到六個月。台灣財經部會必須針對各行各業受到的衝擊開始超前部署，尤其是現金流為主的服務業要立即救急。許多小吃店、零售業，小本生意已經快撐不下去，政府一定要拿出解方照顧，避免下一波的失業潮的來臨。其他紓困方案也要具體、精準落實到受影響的個人及企業，不能只是大撒幣就了結。

前國民黨主席朱立倫5月27日表示台灣經濟嚴防「報復性衰退」，寧可超前部署，不要「校正回歸」。（facebook @ 朱立倫）

朱立倫強調，經濟衝擊寧可超前部署，等待校正回歸時就太晚了。莫讓全球經濟復甦時，「台灣經濟陷入報復性的衰退！」

此外，更早之前，朱立倫發文指出台灣迫切需要疫苗，「台灣需要幫忙」（Taiwan Needs Help），台灣必須用最快的速度向全世界爭取疫苗，保護台人、維護經濟命脈不中斷；政府防疫的首要工作除了圍堵就是疫苗。

他表示，「沒有任何政治考量，不要任何官僚心態」。任何疫苗來源；不管民進黨政府或地方、民間或企業、海內或海外、僑胞或台商，能夠爭取到疫苗，台灣食藥署快速核准就立即施打。這時沒有那麼多政治陰謀論或顏色之別，台灣需要幫助，能夠幫忙台灣就是朋友。任何縣市有能力取得疫苗、任何企業能透過管道為員工購置疫苗，無論地方公費、或是民間自費，施打疫苗為政府分憂，通通不該擋。