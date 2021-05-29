台灣疫情｜佛光會欲捐最多50萬劑強生疫苗　指揮中心稱須符合流程

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-29 11:51

台灣的新冠肺炎疫情持續嚴峻，各地掀起新冠疫苗接種潮。儘管40萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、15萬劑莫德納（Moderna）疫苗陸續以及即將抵台，但數量仍屬有限。 近日，國際佛光會表示希望能捐贈20萬至50萬劑美國強生（Janssen）疫苗，並稱「這是海外信徒集結廣大心意希望給台灣醫護打氣及鼓勵。」

台灣購買的40萬劑阿斯利康疫苗，5月19日下午運抵桃園國際機場。（中央社）

台灣佛教聖地佛光山所屬的國際佛光會周三（27日）發文至衛福部疾管署指，鑑於台灣新冠肺炎疫情日益嚴峻，國際佛光會本著人道關懷的精神，希望能夠捐贈20萬至50萬劑美國強生（Janssen）疫苗，予中央流行疫情指揮中心，並希望優先提供給醫護、軍警、神職人員使用，以保障並遏止疫情蔓延。國際佛光會中華總會秘書長覺培法師表示，這是海外信徒集結廣大心意希望給台灣醫護打氣及鼓勵。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實已經收到來函。莊人祥稱，企業或團體若欲捐贈新冠疫苗，須符合相關流程，要檢附原廠授權書、冷鏈、效期、國外上市證明等8項資料，再向衛福部食藥署提出申請，並依照中央防疫政策使用，以確認疫苗是否合格。

（中央社）