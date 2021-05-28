台灣疫情｜陳時中宣布放寬中央統籌限制　地方或企業將可自購疫苗

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-28 15:22

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗卻供不應求，個別地方政府或企業都提出要自行採購。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在周五（28日）宣布放寬此前須由中央統籌的限制，公布「地方政府或企業申請新冠肺炎疫苗專案輸入流程」。

陳時中宣布放寬限制，地方政府或企業可按流程申請新冠疫苗專案輸入。（衛生署食品藥物管理署）

陳時中表示，要個別購買疫苗有一定難度，且來台時間不見得符合需求，為了讓社會更清楚，故公布上述流程。申請者第一步要先委託藥商辦理相關程序，分別提出執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、有效期限、原廠授權書、國外上市證明或替代文件共計8項檢送資料，然後再由食藥署召開專家會議審查，最後就能依照指揮中心防疫政策使用。

南投縣府此前已正式行文申請同意開放縣政府採購疫苗供民眾施打。（南投縣政府）

據此前報道，南投縣縣長林明溱曾表示，已經與復必泰（BioNTech）疫苗的代理商上海復星醫藥聯絡，準備動用2500萬元新台幣預備金購買30萬劑新冠疫苗，免費供縣民接種。此外，坊間亦傳出消息，指鴻海集團創辦人郭台銘欲透過鴻海公司及永齡基金會，購買1000萬劑復必泰疫苗供台灣政府應急。另一方面，大陸國台辦、福州及廈門兩地的紅十字會，近日都先後表示願意伸出援手 向台灣捐贈疫苗協助對抗疫情。

（綜合報道）