台灣疫情｜柯文哲：疫苗到手是重點，民進黨別每天只會做「趣圖」

撰文： 鄭文翔 最後更新日期： 2021-05-31 19:00

台灣近期新冠疫情未見明顯降温，重災區台北市與新北市都陸續思考「封城」的可能性。5月30日，台北市舉行四級封城兵棋推演，雖然柯文哲於下午的記者會表示，現階段台北市仍沒有要進行升高到四級的危機，但由其「超前部署」的行動，看得出台灣疫情目前仍舊嚴峻。

台北市長柯文哲批判蔡英文政府，若能像對付他一樣處理疫情就好了。（台北市政府供圖）

依照台灣疫情指揮中心的規劃，若疫情上升到四級警戒，則有如下規範：非必要不得外出，採購食物、醫療及必要之工作需求除外；外出須全程佩戴口罩及保持社交距離；家户內也要保持社交距離或是戴口罩；停止所有聚會活動；除維生、秩序維持及必要性的醫療和公務之外，全面停班停課；封鎖疫情嚴重的鄉政市區或縣市，管制人員出入，民眾留在家中不得外出。

台北市政府此次的兵推演練，範圍包括商店停業、民眾限制外出、擴大交通管制，進行兵推；柯文哲説，演習分三個層面，一是找專家擬定計劃，再來是桌上演習，接着就會是實兵演習，他説，這次演習會把一年來的經驗和近期遇到的問題做精進，做最壞打算、做最好的準備。

另外，針對疫苗問題，台北市長柯文哲強調，重點不是行政院編多少預算買疫苗，而是疫苗究竟有沒有到手，他批評蔡英文政府，不要每天只會做「哏（滑稽有趣）圖」轉移視聽。柯文哲説，既然疫苗預算已經編了，就趕快執行趕快買。柯文哲甚至怒批「有時候中央（執政民進黨）對新冠肺炎，若有對柯文哲這麼用心的話，局面不會搞成這樣」，言談間表露出對蔡英文政府的極度不滿。

台灣首批莫德納疫苗15萬劑已於5月28日抵達台灣，但數量仍不過是杯水車薪。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

柯文哲表示，目前國際間認證的疫苗有6款，就算扣掉俄國與中國大陸產的還有4款，迄今全世界都打幾億支了，蔡英文政府卻還要用奇怪的理由去推託，他説，蔡英文政府應把人民生命當做重要事情來思考，不管理由，預算編了就去買。