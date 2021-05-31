台灣疫情︱「高端疫苗」昨簽採購合約今卻跌停板　股民質疑有內幕

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-31 14:47

衛福部疾管署30日表示已和「高端疫苗」完成簽署「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）」的合約，合計500萬劑疫苗採購，再附上500萬劑的後續擴充。不過，高端疫苗今（31）日才剛開盤，隨後就亮燈跌停，引發外界議論紛紛，還有網友表示，「有訂單跌個屁」、「不是説會漲爆？怎麼辦」。

投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病的高端疫苗（6547）今日以平盤價389元台幣開出，隨後直接打入跌停價位350.5元台幣並鎖住，目前成交量5414張，委賣量有2372張。

跌停板的消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「高端疫苗跌停代表什麼」為題丟出討論，提到政府昨日與「高端疫苗」簽訂新冠疫苗採購合約，結果今天一早就跌停了，「這檔跌停代表什麼？」

貼文一出，不少網友都留言回應，「有內線消息的話，那就很可怕」、「讚！終於可以上車了」、「代表全台灣都知道了」、「跌停是給你上車用的」、「代表已經下車了，都賺飽了」、「先賣先贏」、「人民的憤怒」、「先蹲一下再跳，沒聽過嗎」、「利多出盡的最好範例」、「賺錢的都賺飽飽跑掉了」、「進口疫苗要來了」、「反正懂玩的早出貨了」、「順應民意」、「先賣先贏」。

據了解，高端疫苗昨日已與疾管署完成簽署「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）」的合約，合計500萬劑疫苗採購，再附上500萬劑的後續擴充。高端疫苗雖已完成二期臨床試驗收案，但尚未取得台灣緊急使用授權（EUA），換言之，台灣產疫苗現在還不到上市開放接種的階段。

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