台調查局：大陸網民造謠台灣醫療崩潰　炒作自購疫苗議題

撰文： 楊永年 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-02 11:46

據台灣中央社報道，法務部調查局周二（1日）表示，近期有大陸網民散布台灣醫療體系崩潰的假訊息，且與台灣科技重鎮竹科和台積電有關，以及炒作民間自購疫苗的議題，有衍生社會動亂之虞，調查局已密切關注調查。

台灣調查局指出，經過密切搜報疫情期間境外勢力操弄爭議訊息動態，發現Facebook、Twitter等社交媒體皆出現指稱及暗示某企業有群聚、確診擴大跡象等爭議訊息。

台灣調查局指稱中國大陸網民散佈台灣醫療體系崩潰的假消息，並且與台積電有所關聯，表示將密切關注。（台灣調查局提供）

調查局指出，上述訊息出自疑似境外勢力操控的社羣帳號，標的指向新竹科學園區的企業單位，有發動假消息攻擊的跡象，為了遏止境外勢力操弄不實訊息而影響台灣科技業營運、危害經濟發展及公共秩序，將密切進行關注。

調查局也表示，爭議訊息包括Twitter謠傳「台積電門口不知為啥聚了一大批人，這是咋了有人感染了嗎」，從爭議訊息散布者的帖文內容、文字均屬大陸習慣用語，並以其互動對象及個人頁面綜合判斷，是大陸網民所操作。

另方面通訊軟件LINE也流傳「Google連署表單：『政府與民間一起努力救疫情，也要救經濟』提出疫苗採購相關訴求」訊息，遭不明人士偽冒擅加「新竹科學園區的新竹企業經理人協進會」名義轉傳。

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調查局表示，經向「新竹市企業經理協進會」查證，此訊息非出自協會，且連署內容起源於臉書且無發起人名義，初步了解問卷連結尚無個資泄露情形，將持續溯源追查實際製作者，如有觸犯刑法或妨礙防疫等不法情事，將依法偵辦。

另外，調查局還說明，大陸網民甚至基於一個台灣35歲台積電員工感染新冠肺炎的案例加以編造，散布台灣疫情、醫療崩潰和大量火化的假訊息，並暗指台灣防疫前景不佳。台灣調查局認為此消息會影響台灣社會和產業，因此即時揭露相關訊息，以利台灣社會提高警覺。

台灣調查局也呼籲，若發現疑似境外勢力操弄爭議訊息情資，可向調查局通報，同時也重申散佈不實疫情訊息將負刑事責任。

（中央社）