新冠疫苗｜網傳蕭敬騰大陸打針　經紀人證實於上海打首劑國藥疫苗

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-02 21:24

台灣網絡流出歌手蕭敬騰在大陸打疫苗的照片，可見蕭敬騰除了與一群醫護合照，背後還有「疫苗注射區」的簡體字標誌。 台媒《聯合報》報道指，蕭敬騰的經紀人Summer證實蕭敬騰已於今天（2日）下午於上海同仁醫院施打國藥疫苗。

網上流傳的照片顯示，蕭敬騰與一群醫護合照，背後有「疫苗注射區」的簡體字標誌，又有一張照片顯示蕭敬騰按著手臂上打疫苗後的傷口，手臂上的貼紙顯示他已經注射疫苗。

蕭敬騰的經紀人Summer表示：「持有台胞證內地有提供免費施打疫苗福利，蕭敬騰團隊3月中就過來隔離工作施打疫苗，是世界趨勢，保護自己，保護身邊的人，不造成社會負擔。」

台灣歌手蕭敬騰於上海同仁醫院施打國藥疫苗。（蕭敬騰微博圖片）

她又解釋：「早想接種了，但工作時間一直沒對上，今天剛好飛上海工作，提前辦了預約，團隊12人剛完成第一劑接種，也在上海同仁醫院觀察完成，目前一切安好，已回酒店休息。預計21天後會再安排第二劑施打。人在大陸工作的他們，心繫家人親友，更希望疫情趕快退散，大家平安健康。」

根據資料，上海於4月中旬宣布，當地適齡台人可預約接種中國大陸製的新冠疫苗，台人享本地居民同等待遇，可以免費接種。國台辦發言人馬曉光當時也表示，開放持居住證在大陸居住、參加醫保的台灣民眾接種疫苗，在大陸學校求學或任職的台灣人則納入統一接種；若不符上述條件，則向縣級以上台辦申請並等候安排。