台灣疫情｜無場地集訓中華棒協宣布棄賽　台灣棒球將無緣東京奧運

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-03 11:34

由於台灣及國際的新冠肺炎疫情嚴峻，台灣的中華棒協在周三（2日）晚間宣布，為保護人員安全，放棄參加最終資格賽，將無緣東京奧運。 據介紹，東京奧運棒球最終資格賽是在墨西哥普埃布拉（Puebla）舉行。

中華棒協表示，稍早接獲雲林縣政府通知，因考量疫情持續延燒，婉拒進駐雲林斗六棒球場集訓，結果使台灣棒球代表隊在比賽前，沒有任何場地可以展開集訓。中華棒協亦補充，再考量主辦國墨西哥提供的比賽行程安排及防疫措施，無法符合所要求的安全需求，經提報體育署核准後，已正式世界棒壘球總會（向WBSC）提出放棄參加賽事。

值得一提是，最終資格賽原訂本月16日在台中舉行，但由於台灣疫情升溫而轉至墨西哥，並延後6月22日至27日舉行。另一支台灣代表隊中華職棒此前已經放棄組隊參賽，其後中國大陸代表隊亦宣布棄賽。

令人遺憾的是，台灣棒球上次參加奧運已是2008年北京奧運，其後2012年倫敦奧運、2016年里約奧運均沒有棒球項目，直到東京奧運才恢復。由於2024年巴黎奧運並沒有棒球項目，因此要台灣棒球要再參加奧運就要等到2028年洛杉磯奧運。從2008起至2028年，台灣棒球一等就是20年。

（綜合報道）