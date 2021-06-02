台灣疫情｜色情業禁不盡　彰化「星級」賣淫女落網　號稱月入30萬

台灣新聞
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台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全台警方強力追查「人與人的連結」，防範疫情破口，彰化警方日前在彰化市一家汽車旅館查獲一名30歲張姓女子違法從事性交易，這名九頭身的張女身材姣好有「九頭身」，還神似女星，每次收費3000元（台幣，下同），號稱一天最多接6次，月收入將可落在2、30萬元。

全台調升為第三級疫情警戒，5月15日起要求八大場所全面禁止營業，彰化警方截至目前為止，已查獲共計34名女子涉嫌從事性交易。

彰化縣警方日前接獲線報，市區某間汽車旅館一名本國籍30多歲張姓女子，提供全套性交易服務，與男客進行性交易，警方趕往現場時，張女僅著內衣與短褲，身材纖細、長腿高挑、外型亮眼，直指是近期查到最漂亮的「茶花女」。

警方現場起出3個保險套，查出女子消費方式為全套性交易90分鐘3000元，一天最多可接客6次，算下來收入可觀，警方訊後仍依社會秩序維護法裁罰，同時呼籲八大行業切勿以身試法。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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