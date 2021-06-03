台灣疫情｜廈門增2宗輸入個案　患者持陽性證明卻順利登機飛抵

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-03 18:30

台灣的新冠肺炎疫情持續蔓延，福建廈門再增2宗由台灣輸入的確診個案，患者均於周一（5月31日）搭乘立榮航空班機由台北松山機場飛抵廈門。 惟其中一名患者手持核酸檢測陽性報告，竟順利登機。立榮航空證實此事，並表示該名患者已經危害員工及民眾安全，會配合調查。

廈門市衛健委6月2日通報，新增2宗由台灣輸入的新冠肺炎確診。（廈門市衛健委網站）

據廈門市衛健委通報，廈門周二（1日）新增3宗境外輸入個案，其中2宗為台灣輸入。該2宗個案分別是台灣籍的陳某以及赴台探親的陸籍旅客林某，他們均於周一搭乘立榮航空B7511航班由台北抵達廈門，入境後被診斷為新冠肺炎。目前，2名患者已被轉至市定點醫院隔離診治。同航班152名旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

另綜合台媒消息，確診新冠肺炎的陳某持有核酸檢測陽性報告，卻未受到居家隔離的規範，還能夠順利登機，凸顯醫療通報、民政系統、航空公司地勤出境檢查的問題。據悉，地勤人員在檢查旅客核酸報告時頗為疏失，他們見旅客持有核酸報告就予以登機，而並未進一步撿拾報告內容是「陰性」還是「陽性」，而陳某在機場亦並未如實填寫旅客健康聲明書。

據了解，陳某所持的核酸報告，是由新北市天主教輔仁大學附設醫院於5月29日下午5時許發出，報告中明確寫有中文「陽性」二字。至於為何陳某檢測呈陽性後仍可以自由活動並順利登機，台灣的疫情指揮中心尚未做出回應。

一名患者手持核酸檢測陽性報告，順利搭乘立榮航空班機由台北抵達廈門。（立榮航空資料圖）

立榮航空則回應指，由於防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致於地勤人員於確認旅客登機資料過程中未能詳實檢查該檢測報告。而陳某的行為已危害到立榮航空員工及搭機旅客安全，立榮航空將會配合相關主管機關調查及究責，並持續加強機場第一線員工相關作業倡導及教育，避免類似事件再發生。

立榮航空表示，在得知相關訊息後，已即時將旅客確診案通報疫情指揮中心，並將配合相關疫調措施。

（廈門衛健委/聯合新聞網/TVBS）