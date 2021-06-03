台灣疫情｜民間機構企業願意出資幫購疫苗　陳時中：現在是買不到

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-03 15:32

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，卻疫苗短缺，不少民間機構企業都紛紛表態願意出資幫忙。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就坦言，雖然大家都很熱心，但全球都很需要疫苗，「我敢說，現在（民間）是買不到。」

台灣疫情嚴峻，卻疫苗短缺。（中央社）

據台媒報道，其中佛教團體佛光山早前稱有意捐贈50萬劑英國強生公司的新冠疫苗，但強生公司其後表明只會與政府機構等進行中央層級的採購協商，且疫情大流行緊急期間，不會透過第三方販售疫苗。

陳時中在周四（3日）的記者會上回應指，佛光山有熱心提供相關單位，但經與強生公司聯繫後，對方表明目前只會向世界衛生組織的COVAX供貨。陳時中又提到，現在政府所獲得的民間機構企業希望採購疫苗文件，比較齊全就只有鴻海集團旗下的永齡基金會。其實政府與藥廠很久以前就有接洽，他們對於外國的銷售主要都是透過COVAX，或是交由各自政府掌控，並沒有所謂可以私下採購的管道。

陳時中強調，之所以要求要須與原廠確認並取得授權書，就是不要大家走上冤枉路，現時中介人有很多，原廠亦會希望由中央政府提出讓原廠出貨。

針對強生疫苗的部分，國際佛光會中華總會長趙怡就稱，在美國的會友已順利牽線台灣政府與強生公司建立對接窗口，只要雙方談判完成，費用一律由佛光會支付。

（綜合報道）