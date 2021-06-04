六四32｜馬英九：應面對歷史　願新冠疫情過後重迎兩岸和平

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-04 15:20

馬英九當地時間6月4日Facebook發文，表示「今天是『六四事件』32周年」，在台灣疫情仍然嚴峻的此刻，讓他百感交集。 馬英九説，32年來他一直建議大陸，要真誠面對、平反「六四」這個歷史創傷，兩岸才能大幅拉近彼此距離，不會越走越遠。他知道大陸當局對他的看法，一向不以為然，認為他不了解「六四」的複雜。

馬英九6月4日於臉書（facebook）發文，表示「今天是『六四事件』32周年」，在台灣疫情仍然嚴峻的此刻，讓他百感交集。並表示希望疫情過後，兩岸重迎和平。（中央社）

但是，台灣過去70多年，也經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」的不幸歷史。他從台灣法務部長任內制定《二二八事件處理及賠償條例》開始，就一直延續先前政府認錯、道歉、建紀念碑等行動，賠償數千位往生、受傷與失去自由的受難者及家屬，並恢復他們的名譽。這些措施，雖無法讓他們完全無憾，但也希望儘可能做到「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」

馬英九稱，大陸知名作家韓寒曾説，「台灣最美麗的風景是人」，一時膾炙人口，感動了許多台灣人。在2016年兩岸關係開始惡化後，這種友善與深刻的聲音，已經聽不到了，只看到兩岸網民，相互辱罵、大打筆戰。日前台辦和上海表達有意提供台灣疫苗，大陸網友一片反對，甚至批評台辦不該「資敵」，看了令人痛心。我任內兩岸人民融洽相處的景況，難道真的一去不復返了嗎？

馬英九強調，面對新冠疫情，兩岸人民應該重拾互信，互相幫助，不要污名化、妖魔化對方，才能對未來恢復和平發展有所助益。最近幾項民調顯示，台灣過半民意支持兩岸恢復交流，其中台灣陸委會的民調更指出，超過八成的民眾贊成疫情受到有效控制後，兩岸人民逐漸恢復正常交流。現在台灣疫情仍然艱困，他深切期待，蔡英文承諾的疫苗會如期如質兑現。

馬英九指出，政府有儘速提供疫苗的義務，人民有自由選擇疫苗的權利。政府説真話，做實事；人民守法令，勤防護。同心協力，才能成功防疫。在「六四」32周年的今天，他虔誠祝禱，台灣早日走出疫情，跟上世界復甦的腳步，同時兩岸也儘早恢復交流。只有兩岸人民交流，不再相互敵視，兩岸才有未來。