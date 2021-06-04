六四32｜民進黨：堅定支持區域周邊爭取民主自由的運動

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-04 16:00

民進黨於6月4日發出新聞稿表示，今天是中國六四「天安門事件」32周年，1989年的「天安門事件」，無數中國人民與青年學子無懼生命遭受脅迫，挺身表達追求民主自由、社會平等與反對中共專制獨裁，以熱血實踐「民主、法治、人權、自由」等核心價值，是中國人民應當享有基本權利。

民進黨指出，六四「天安門事件」不只為中國人民帶來難以撫平的傷口，更讓國際社會對中共產生極度不信任感。民進黨重提過去諸多時常批判北京的説法，列舉如迫害新疆維吾爾族人權、變更香港選舉制度、破壞對港「一國兩制」高度自治的承諾等，點名北京不思改革，背離當年天安門運動，中國人民與學生所追求的民主精神，「堅持在違反普世價值的歷史道路上一路走到黑」。

民進黨表示，2021年的六四，據媒體報導，香港政府已動員了7,000名警力，以防疫為由，禁止民間紀念六四的活動，相關作為明顯是要符合北京當局的政治邏輯。民進黨認為，人類共同的敵人是病毒而非民主，抨擊中共不相信民主，敵視人民的作為，實則比病毒更加令世人擔憂。

民進黨強調，台灣作為印太地區自由民主的開放社會，期盼中國能一樣逐漸走向多元、開放的民主社會，並會持續堅定支持區域周邊爭取民主自由的運動。