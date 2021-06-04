台灣疫情｜傳卡車每晚運屍到台中焚化　警證假訊息疑大陸網軍所為

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-04 18:30

自新冠肺炎疫情爆發後，網上便不時出現假訊息、謠言等，適逢台灣近期疫情嚴峻，在Facebook上，「台灣疫情嚴重，每晚運屍體至台中焚化」、「民進黨高官都早準備好出逃專機」等言論不脛而走。台北市刑警大隊蒐證後，懷疑這些為大陸網軍所製造的假言論，意圖製造恐慌，目前正深入追查中。

台北市警方近日接獲網民舉報，指有人在Facebook上圖文並茂、言之鑿鑿地稱「台灣北部城市疫情嚴重，每晚後半夜要好幾輛卡車拉屍體到台中焚化。蔡英文政府不敢公佈，民進黨高官都早準備好出逃專機」及「疫情已在台南、高雄傳播，每夜都載好幾輛卡車屍體送到台中集中統一焚化」等，企圖引發民眾恐慌。

有網民在Facebook上圖文並茂地發表不實言論。（自由時報）

根據內容，警方發現當中許多言論均為簡體字，稱謂也並非台灣的慣常用語，如「人孔蓋」寫成「井蓋」等。同時，警方與「台灣事實查核中心」作詢問後，證實上述言論屬假訊息，由於民眾誤信的話可能影響防疫工作，北市刑大已介入事件，追查散佈者身份並將移送法辦。

北市警局稱，疫情相關資訊應以指揮中心公布為主，當接獲來源不明的訊息時，民眾切勿隨意散播、轉傳，否則若觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰款300萬元新台幣（約84萬港元）或處3年以下有期徒刑、拘役。

（自由時報）