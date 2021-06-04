台灣疫情｜為患者插管遭飛沫噴濺　已打疫苗醫生：我欠陳時中一命

台灣新聞
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新冠肺炎病毒傳染力強，近日台灣已爆發多起群聚感染，導致疫情急速升溫，日前最新一批疫苗到貨後，政府趕緊分配至各地，讓身處第一線的醫護人員優先接種。嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師陳易宏透露，日前替確診者插管治療時，不慎遭飛沫噴濺，等到篩檢結果出爐後讓他直呼：「我欠陳時中一條命！」

不慎遭飛沫噴濺　幸已打AZ疫苗沒感染　高呼「我欠陳時中一命」（點圖了解更多）▼▼▼

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陳易宏日前在推特發文表示，有名在南部工作的胸腔科醫師，接到從新北轉來的重症患者，他在加護病房幫患者緊急插管的過程中，不慎受到「飛沫噴濺」，還好他3月底就打了第一劑AZ疫苗，2天後的鼻腔採檢也證實沒有病毒感染，現在他正在跟醫院爭取解除隔離盡快回去他的戰場。

後來，陳易宏坦言，這其實是自己的親身經歷，他幫病患緊急插管暴露後，所幸沒有被感染，現在已經施打第二劑疫苗，並重回加護病房繼續執勤。他也貼出2劑疫苗的接種紀錄與PCR採檢陰性證明。而這次的遭遇也讓他捏一把冷汗，不禁直言「我欠陳時中指揮官一條命，我絕對會把這個故事講給我的兒孫聽，一個忠誠的騎士與勇敢的指揮官的故事」。

隨著疫情延燒不止，近日不只醫療量能出現緊繃問題，還有確診病患持刀攻擊護理師的暴力事件，甚至傳出有外送員認為醫護人員的「錢很髒」，取了餐點後卻拒絕送餐，種種事件也讓前線醫護人員的權益再度被搬上檯面受到社會關注。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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