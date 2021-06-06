台灣疫情｜赴美機票訂單暴增為打疫苗？　旅行社籲注意3大風險

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-06-06 13:03

新冠肺炎疫情嚴峻下，台媒報道稱台灣正出現「赴美逃難潮」，中央社報道稱，由於美國提供施打疫苗，加上正逐步解封，6月至今，赴美機票訂單較疫情爆發前的4月暴增2.5倍，長榮航空也將本月8日起飛往洛杉磯的航班，由每週3班增至每週7班。 當地連鎖旅行社雄獅旅遊表示，有赴美民眾直言為求打疫苗，但其實赴美打疫苗需注意三大風險，包括中途感染、疫苗副作用以及當地排華問題，籲民眾謹慎評估。

近期桃園機場出境旅客大增，長榮、華航已通知旅行社北美線商務艙將加價最多2.6萬元，加幅約10％至20％。豪華經濟艙、經濟艙亦要4000至5000元（新台幣，下同）。 有專做高端客群的旅行社業者表示，有新竹電子廠考量若是有一人確診就得關閉整個工廠，就向航空公司包下部分機位，送員工赴美接種疫苗。

台灣桃園機場出境人流大增。（中央社）

台人赴美打疫苗 成本隨時破14萬港元

雄獅旅行社說，新冠肺炎疫情影響，航空公司多數航線都大量減班，但隨台灣疫情嚴峻，不少台僑、留學生轉而飛回美國，加上商務客、自由行旅客大增，航班供不應求。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍分析，美國線機票訂單自5月中旬開始陸續增加，5月相較於疫情嚴峻前的4月美國線機票營收成長率達73%，目前預訂赴美機票大致有5類族群，包括，持有美國護照、有綠卡、赴美留學者、財務自由者以及在台灣的外國人。

游國珍坦言，赴美市場增溫，尤其美西洛杉磯、舊金山最熱門，除了求學與商務需求外，加州15日起解封及美國提供施打疫苗都是原因，目前也的確有接到客戶預定30至45天來回機票和住宿，表明要赴美去打疫苗，若住經濟型酒店，往返機票加上一個月住宿費用約20萬元（約合5.6萬港元），若以商務艙加上四星級以上的酒店，預估要50萬元（約合14萬港元）。

美國新冠肺炎疫情：圖為6月3日，華盛頓一個醫療中心內，醫療保健人員在準備一劑輝瑞疫苗。（AP）

因美國疫苗較為充足，藥局、Costco、醫院等都可施打，雄獅旅遊發現，美國位於疫苗施打點附近的長租型公寓式酒店，或是較無語言溝通問題的華人地區酒店，都是客人詢問評估的條件之一。

雄獅旅遊特別提醒消費者，赴美打疫苗也有風險，不僅機場及搭機有很高的染疫風險，更要考慮疫苗施打後的副作用、當地排華問題等，建議謹慎評估而後行。