台灣疫情｜台前副總統呂秀蓮：應嚴正要求美國從速疫苗援台

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-27 20:00

台灣前副總統呂秀蓮當地時間5月27日表示，台灣新冠疫情如山洪暴發，「Taiwan Can Help 頓成Taiwan Needs Help」，她呼籲蔡政府重組疫情指揮中心，由台灣行政院長蘇貞昌擔任總指揮，並評估WHO核准列入COVAX的中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打的利弊得失，「兼顧人命及國安，事不宜遲」。 呂秀蓮指出，以Taiwan Can Help博得國際美譽的蔡英文和台灣衞福部長陳時中，自從5月初英國變種病毒侵襲台灣迄今，因應無力，致使確診者6,761例，死亡59人，疫情如山洪暴發，「Taiwan Can Help 頓成Taiwan Needs Help」，而5月26日AIT處長臨行秋波，親美人士能不打噴嚏？

呂秀蓮呼籲蔡政府重組疫情指揮中心，評估WHO核准列入COVAX的中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打的利弊得失，「兼顧人命及國安，事不宜遲」。（吳逸驊／多維新聞）

呂秀蓮提及，她於2003年曾參與抗煞戰役，眼見2020年台灣浪得虛名，當下抗疫崩壞，政府又束手無策，不只人命關天，恐有「動搖國本」之虞，特此提出四點緊急呼籲。

第一，呂秀蓮建議蔡政府立即重組疫情指揮中心，由台灣行政院長蘇貞昌擔任總指揮，並延攬台灣前副總統陳建仁及抗煞有功諸學者專家成立顧問團，指揮調度全台相關行政人員及資源，共赴國難。第二，台灣外交部應向美國嚴正要求，從速撥給台灣適當的疫苗，以解燃眉之急，「否則即日停止含萊克多巴胺之美豬牛進口」。

第三，呂秀蓮呼籲蔡英文應從速召集國安單位及抗疫醫藥專家，評估WHO核准列入COVAX之中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打之利弊得失，兼顧人命及國安，事不宜遲。

第四，呂秀蓮稱，台灣疫情指揮中心成立以來，每天享有定時全台聯播的特權及公益廣告，但除防疫宣導，並未對抗疫所需作相關部署，以致疫情爆發，荒腔走板。尤其最關鍵的疫苗產購，台灣官方説法前後不一，隱晦不明，有無涉及違法失職之處，檢調單位應立即依法就辦，勿枉勿縱。