台灣疫情｜台前副總統呂秀蓮：應嚴正要求美國從速疫苗援台

台灣前副總統呂秀蓮當地時間5月27日表示,台灣新冠疫情如山洪暴發,「Taiwan Can Help 頓成Taiwan Needs Help」,她呼籲蔡政府重組疫情指揮中心,由台灣行政院長蘇貞昌擔任總指揮,並評估WHO核准列入COVAX的中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打的利弊得失,「兼顧人命及國安,事不宜遲」。

呂秀蓮指出,以Taiwan Can Help博得國際美譽的蔡英文和台灣衞福部長陳時中,自從5月初英國變種病毒侵襲台灣迄今,因應無力,致使確診者6,761例,死亡59人,疫情如山洪暴發,「Taiwan Can Help 頓成Taiwan Needs Help」,而5月26日AIT處長臨行秋波,親美人士能不打噴嚏?