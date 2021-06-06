台灣疫情｜半導體封測廠爆群聚感染　紙板作間隔員工質疑防疫效果

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-06 15:28

台灣《中央社》報道，半導體封測廠京元、超豐電子發生群聚感染。苗栗縣政府今天（6日）公布快篩結果，京元電子累計103人呈陽性，超豐電子則有14人呈陽性，均已隔離並接受核酸檢測。 封測廠「矽品」的員工反映，公司對中科廠確診者處理草率，且休息室僅用紙板隔開，質疑防疫效果。矽品昨日（5日）稱，員工確診後處理均遵照指揮中心指示，用紙板作間隔則因為訂購的膠板未到貨。

封測廠「矽品」的員工反映，公司休息室僅用紙板隔開，質疑防疫效果。（批踢踢實業坊）

苗栗縣政府表示，京元電子股份有限公司累計已篩檢7106人，當中103人呈陽性，陽性率1.45%，快篩陽性者已接受隔離並接受核酸檢測。據中央流行疫情指揮中心公布，苗栗縣京元電子群聚案，包括廠外傳播，截至昨日確診人數已達130人。

苗栗縣政府指，超豐電子股份有限公司昨日快篩1006人，陽性14人，陽性率1.39%。

對於有員工投訴公司對中科廠確診者處理草率，矽品精密工業股份有限公司回應稱，中科廠一名員工於5上月25日確診後，公司隨即匡列並通知接觸相關員工接受篩檢、隔離，也安排專人定期關懷與照護，一切均遵照指揮中心指示。

至於用紙板作間隔並定時消毒，矽品則稱是因為膠板到貨不及的臨時權宜作法；膠板於5月24日起在公共休息區已完成一半裝設，預計6月11日全公司都會完成裝設。