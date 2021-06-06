台灣疫情｜端午節群眾返鄉避疫隨時變播毒　呂秋遠：快給我退票！

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-06-06 14:00

文：呂秋遠 台灣律師 不想讓端午節變成清明節、中元節的話，趕快給我退票！肉粽也可以在中秋節包，不差這一天，而大家都很久沒有看到爸媽了，不是只有你，好嗎？

一家3口從台北坐高鐵回台南探親過節，想不到避疫變播毒。（視覺中國）

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他決定在端午節帶着孩子回家，因為從過年以後，爸媽就沒看過孩子。他想過了，因為疫情，這次連假移動的人應該不多，高鐵上應該還可以間隔坐，只要戴好口罩、勤洗手、做好消毒工作，應該沒問題的。端午節，爸媽早已準備好肉粽，他過去最得意的，就是連假結束後，他可以拿着爸媽給他的南部粽，還有他自己買的北部粽，拿到辦公室與同事分享。這次即使疫情緊急，只要做好防護，應該沒事的。

離家前幾天，苗栗爆發工廠群聚感染，他格外覺得可怕，感覺北部已經不能住人。他再三叮嚀爸媽，出門要戴口罩，不要在市場逗留，買完肉粽的料就趕快回家。不過爸媽在電話裏跟他說，一切沒問題，南部天氣好得很，不像台北一直下雨，疫情好像也不嚴重，更加讓他覺得一定要把孩子帶回去，讓爸媽帶一陣子。至少，要保住孩子不要被感染。有錢人往美國跑，像他這種窮人，只能往南部了。政府無能、累死三軍，疫苗趕快打完，不就沒事了？

不過，出乎意料之外，端午節當天與前一天的高鐵票竟然也全部賣完，看來跟他一樣想法的人不少。他看過網路上有個律師寫的故事，知道去慶生會，結果媽媽竟然過世。可是他跟那個人不一樣，他平常就是上班、回家，路徑兩點一線，回家以後就會洗手、消毒，平常更會戴口罩，哪有這麼可怕？太太平常也都在家照顧孩子，很少出門，應該沒問題的。當天搭車的時候，戴好口罩就是了。

人人都以為自己是例外，卻想不到會將病毒帶給至親，因此呂秋遠勸大家不要參加聚會，即使過節也不例外。（網上圖片）

於是，當天跟太太、孩子3個人，他們搭上了高鐵。一路上，他們都不敢說話，消毒噴劑，大約每5分鐘就使用1次，引得旁邊的人側目，但他不在乎。畢竟不生病最重要，別人怎麼想就隨便他們了。1個多小時後，總算到了目的地。他們像逃難似的，趕快下車，坐上排班計程車，一路往家中狂奔。看到家附近的稻田，他心裏有種安定的踏實感，總算回到老家了。他看着孩子，決定暫時把孩子交給爸媽，讓他可以不要再受到病毒的威脅了。

回到家裏，媽媽正在廚房包肉粽，爸爸則是在客廳看電視。他總算放心的把口罩拿下來，小心翼翼的先去洗手、消毒，爸爸開心的抱着孫子，媽媽也放下手邊的工作，跟他們夫妻談起台北、新北的現狀，看來短期內不會好了。爸爸問他，如果真的封城，他有沒有準備？他信心滿滿的說，早就去賣場採購完了，沒問題的，現在孩子送回來，他跟太太至少可以在家不出門1個月，食物都夠。

爸爸總算放心了，晚餐的時候，大家就在聊天中度過，隔壁村的叔叔、阿姨、舅舅，還有他們的孩子也一起來串門子，他覺得，這才像是端午節嘛。端午節，不就是團圓的日子嗎？第2天，他不敢亂走，只待在家裏，可還是發現，果然家附近並不是每個人都會戴口罩，他再三提醒爸媽，出門一定要小心，現在其實很危險。到了傍晚，吃完晚餐，他才依依不捨的跟老婆回到台北，當然，沿路還是非常小心，就像是到火星探險一樣，全身包得緊緊的，又是口罩、護目鏡、消毒、洗手。

3天後，公司傳來同事確診，他覺得有些恐慌。接着，他覺得喉嚨不舒服，公司安排他去快篩，同樣確診。他非常憤怒，到底做錯了什麼？不是勤洗手、戴口罩、有消毒，為什麼他還是中了。好在他還年輕，症狀不嚴重，只是必須隔離治療。但是，老家陸續傳來噩耗，爸爸、媽媽、阿姨、叔叔，幾乎家族裏的人，也有類似的症狀，而且爸媽的狀況，因為年紀比較大，似乎不太樂觀。

他看着網路新聞上斗大的標題，「今日端午節、明日清明節」，突然放聲大哭，因為他不知道，為什麼會變成這樣。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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