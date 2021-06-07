台灣疫情｜壹電視攝影師於公司廁所猝死　警穿着防護衣調查

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-07 12:34

位於台北市內湖區的壹電視大樓，今早（7日）驚傳一名年約30歲劉姓男子，被發現反鎖於一樓廁所身亡。由於台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，警方不敢大意，穿全套防護衣調查。 據《自由時報》報道，劉男為壹電視的棚內攝影師，警方勘查現場，初步排除自殺與他殺可能性，後續死因還有待釐清。

檢警初步調查，今天上午約7時，大樓清潔婦人打掃廁所時，發現其中一間廁所反鎖，敲門無人回應，但從門縫看見有人倒臥，隨即報案。

圖為壹電視大樓。（自由時報）

警方與消防人員到場後，先依程序穿著全套隔離衣，才破門進入廁間，但發現男子已無氣息死亡且肢體僵硬，於是通報家屬，到場救護人員與警員進出均穿著防護衣，警方已封鎖現場進行採證。

警方初步查看，劉男無自殺跡象也無外傷，現場廁所亦無外力侵入。據家屬表示，受疫情影響，劉男已在家一周都沒出門上班，6日晚間才回公司，沒想到發生憾事。至於男子死因，續有待檢察官與法醫相驗屍體釐清。

壹電視的政論節目《年代向錢看》。（YouTube／年代向錢看）

壹電視稍早證實該男是公司的工程攝影，初步回應指，「正值他下班時間，確切死因要等檢察官相驗後才知道。」雖然尚無法得知死者死因，但公司高層已經要求員工在門把、椅背、桌子等物品務必消毒，並強調「無論摸過什麼都要消毒」。

壹電視（Next TV）是於2010年12月28日正式開播，最初由總部在香港的壹傳媒創立，至2013年6月轉手年代集團經營，目前旗下頻道有新聞台、綜合台與電影台。轉手年代集團後，曾多次爆發勞資糾紛，是全台首個由工會合法取得罷工權的電視台。