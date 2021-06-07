台灣疫情｜雙北60歲以上重症率升至34%　病房收治人數反下降

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-07 12:38

台灣新冠肺炎疫情仍嚴峻，據中央社6日報道，雙北（台北市、新北市）60歲以上重症率持續攀升至34%。與此同時，由於許多無症狀、輕症個案陸續符合解除隔離條件，雙北專責病房收治人數反而下降。 指揮官陳時中表示，疫情達到平衡狀況，但不能大意。

據指揮中心規定，新冠肺炎無症狀、輕症患者解除隔離條件為距離發病日10天、症狀緩解，可改為居家隔離7天。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，因為這波本土疫情發病日約為5月13日至19日，所以許多個案陸續符合解除隔離條件。

台灣疫情嚴峻，醫護人員人力不足，圖為篩檢站醫護人員暫時休息。（吳逸驊攝）

指揮中心初步統計，自5月11日起至6月4日確診9448例境外移入與本土個案，至少2557人已解除隔離，又以新北市解除隔離1407人最多。雙北專責病房收治人數3日為1543人，昨天增加為1626人，今天下降至1599人。羅一鈞指出，這是這波本地疫情發生以來，首度出現反轉。

政府設置的新竹以北加強版集中檢疫3日至4日空床數都不足1000床，但自5日起空床數已經超過1000床。羅一鈞表示，不論是醫院病房或檢疫收治量能都開始有餘裕．預期3週前發病個案，未來1週會陸續符合解除隔離條件，相關量能可再釋出。

雖然病床數增加，但台灣重症率已達17.9%，4月20日之後確診個案共9876宗，依世界衛生組織（WHO）嚴重度分類，1768人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫綜合症；年齡大於60歲的3606名確診個案中，達1227例為重症，重症比率為34%。

陳時中表示，因為醫院相關硬體增加、患者陸續解除隔離，過去確診人數較多的雙北地區醫療壓力稍微減少，達到平衡階段，但「我們不會大意」。