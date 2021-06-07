台灣疫情｜電子科技大廠現擴散感染　台媒曝外籍移工跨廠混宿

撰文： 楊永年 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-07 19:30

台灣當前新冠疫苗難求，疫情最嚴重的雙北地區（台北市、新北市）並沒有出現明顯的放緩跡象，甚至已經突破雙北防線，台灣電子科技大廠京元電子、超豐、智邦等企業出現擴散感染，致使廠區所在的苗栗縣確診數竄升至全台灣第三高，台灣政府及科技廠商或許已陷入防疫與拼經濟二擇一的困境。

台灣最主要的科技廠商多集中在竹科、中科及南科三大科學園區，在這三大園區內的科技廠商享有稅賦、水電補貼，防疫措施也是最優先被照顧的。但近來成為疫情重災區的京元電子、超豐、智邦等，其廠區並不位於三大科學園區，而是在苗栗縣。台媒《經濟日報》指出，這些位於苗栗的公司如同孤兒，必須自尋資源設置篩檢，而台灣民進黨與地方政府的移工政策也呈現多頭馬車，讓科技廠商無所適從。這些廠商希望台灣政府在管理措施上，訂出統一的自我評估風險基準，令廠商得以加快應變速度。

《經濟日報》指出，位於苗栗的科技廠商透過不同的人力中介業者安排外籍移工，這些移工工作時間內在公司內部遵循分流政策，但是回到宿舍區後，卻是跨公司、跨廠區的混宿，再加上這些移工的交友圈也是跨公司，其群聚集交叉感染的情況難以評估，讓苗栗的科技廠商人人自危。

《經濟日報》表示，京元電子、超豐、智邦都是自費幫助員工快篩，甚至自費幫員工出PCR採檢，以及企業出錢替社區設立快篩站，企業大力資助，卻都未見民進黨及地方政府的具體作為，讓地方企業感到難過。

《經濟日報》也表示，苗栗已有三家電子廠發生群聚案件，台灣中央流行疫情指揮中心啓動「全台移工總體檢」，要求最先發生疫情的京元電子所有外籍移工停止上班、進行居家隔離，並且薪資照付。另一方面，新竹市、台南市也開始針對外籍移工宿舍要求降載，及大規模稽查。

但是不少科技廠商擁有跨縣市的廠區，民進黨及地方政府的移工政策不同調，更是增加廠商進行法規研究的難度，如何讓轄下各地區的廠區同時不違反中央和各地方的規定，已是困難重重。

有科技廠商建議，外籍移工管理政策應該中央、地方政府實施一致性作法，並針對廠商進行風險分級，例如公布染疫廠商的外籍移工中介群聚的宿舍，以及同宿舍移工上班地點，讓各企業提高警覺，並要求外籍移工仲介業者配合企業僱主進行工廠及宿舍分流。

科技廠表示，除已有確診的公司全員篩檢外，應推廣各科技公司對內部進行全員篩檢，未來要以周期式進行滾動式篩檢。