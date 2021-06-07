台灣人湧內地打疫苗　多處大排長龍　上海可打兩劑享當地人待遇

台灣新聞
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最近台灣疫情嚴峻，疫苗數量不足成為討論焦點，就有人選擇去美國施打，不過根據出境資料顯示，去大陸的人比美國還多，學者分析，多數是台商，去接種疫苗的比例很高，而台商會長也證實，確實身邊很多朋友都去大陸打疫苗了。

一群人排著長長的隊伍，他們不是在等買甚麼限量商品，而是在排疫苗，等待的人還都是台灣人，隊伍最前方就寫著綠色通道，這也是大陸禮遇台灣人接種疫苗專門設立的窗口。

台商會長徐正文：「因為大陸最近，很多人都去大陸，而且大陸那邊也是可以免費打疫苗，而且目前聽下來，整個台商圈裡面打的效果好像還不錯。」

台商會長徐正文說的確實是現在進行式，大家都以為近期去美國打疫苗人數最多，但攤開數據發現，今年2至4月赴美人數約1萬5千多人，但是去大陸的則是4萬8千多人，足足多了三倍，靜宜大學觀光系副教授黃正聰就分析，這些旅客年齡分布約40至60歲，研判多數是台商，去打疫苗的可能性相當高。 台商會長徐正文：「有開放給台商去做整個登記的部分，只要你去預約了，登記，他都會有一個連結，讓你去登記。」

像是上海，從4/19開始就開放18至75歲的台灣人預約施打疫苗，而且可以接種兩劑，等於享有當地人待遇。畢竟現在台灣疫苗不足夠，本地產的還要等到7月才上市，等不及的人選擇先到海外施打，也成為疫情下的另一種選擇。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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