台灣疫情｜林佳龍：日醫院先讓給台灣　首批10座負壓隔離艙將送抵

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-08 10:37

台灣疫情持續，前交通部長林佳龍日前募資購入負壓隔離艙，他透過Facebook指出，第一批10座負壓隔離艙8日（周二）將抵台，組裝完成後馬上送到衛福部指定醫院使用。 林佳龍又透露，日本原有幾家醫院已經下訂購入負壓隔離艙，但是聽到是台灣需要，即表示「那先給台灣吧」。

林佳龍日前募資購入負壓隔離艙，他指出，第一批10座負壓隔離艙8日將抵台，組裝完成後馬上送到衛福部指定醫院使用。（林佳龍@Facebook）

林佳龍與光合基金會日前發起捐贈組合式負壓隔離艙，2天內募資超過新台幣5000萬元，能購入20座負壓隔離艙及負擔相關運費。

林佳龍表示，6月3日集資結束後，即希望在一周內將負壓隔離艙送到前線，以保護醫護人員；8日將有第一批10座先抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用。

他又說，其他10座連同各界接力響應捐贈的數量，也希望在月底全部到位，提供中央流行疫情指揮中心調度至有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

林佳龍又透露，這款高規格組合式負壓隔離艙能轉作深切治療部使用，製造上需要比較長的時間，日本有幾家醫院已經下訂，但是聽到是台灣需要，即表示「那先給台灣吧」，自願將訂單延後。