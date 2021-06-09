台灣疫情｜為何台藥廠不研發mRNA疫苗？陳時中：當時沒有能力

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-09 11:00

目前全球的新冠疫苗採用多種技術研發，當中以mRNA技術發展的疫苗普遍在測試中成效較好。日前台灣中研院院士陳培哲表示，台產疫苗全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，「七月絕對不可能通過緊急授權（EUA）」，引發台灣輿論一陣譁然。 針對陳培哲質疑政府疫苗決策錯誤，指揮中心指揮官陳時中周二（8日）回應稱，台灣藥廠沒選擇研發mRNA疫苗，是因為「那時候確實沒有能力」。

台灣民眾接種新冠疫苗。（中央社）

台灣本土疫情嚴峻，民眾對新冠疫苗需求迫切，陳培哲日前質疑台灣疫苗開發選錯技術平台，全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，並直指以國際標準來看，7月份不可能通過審查，他隨後請辭國產疫苗審查委員資格。

陳時中周二在記者會中表示，發展疫苗平台不是說有就有，需要有基礎能力，去年沒選擇研發mRNA疫苗，「我們那時候確實沒有能力」，但近來中研院針對疫苗技術平台等明顯進步，正考慮支持發展。他重申，蛋白質次單位疫苗是台灣發展熟悉的平台，以現階段而言，都是按照步驟一步一步來，未來等就解盲結果，讓科學證據說話。

日本捐贈台灣的124萬劑阿斯利康疫苗6月4日下午運抵台灣。（中央社）

有傳聞稱國際疫苗到貨有所延遲，陳時中表示，指揮中心去年9月起陸續和疫苗全球取得機制（COVAX）、阿斯利康（AZ）、莫德納（Moderna）簽約，但進貨狀況不是很穩定，另外因為有些廠出了問題，導致各國搶疫苗力道大，這些數據都不容易掌握，但各種管道都會持續努力。

至於台灣是否自稱疫苗夠用，陳時中表示，事實上疫苗一定是不夠，絕對沒和日本說台灣疫苗夠了。他感謝外交部門和美國、日本尋求協助，未來會持續努力，也希望達到8月底取得1000萬劑疫苗來台灣的目標。對於下批疫苗到貨時程，陳時中透露，6月還有一些疫苗會進來，會持續供應施打。