台灣疫情｜病亡人數破300　蘇貞昌陳時中致歉：沒把民眾照顧好

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-09 09:51

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，截止周二（8日），當地病亡人數達308人。行政院長蘇貞昌表示，看到民眾受苦甚至死亡，政府沒有100%把民眾照顧好，他覺得深感抱歉。衛福部長陳時中也說，每條生命都是寶貴的，他擔任疫情指揮中心指揮官也深感歉意。

台灣醫護人員身穿全套防護裝備，為前來接種疫苗的民眾服務。（中央社）

蘇貞昌與陳時中周二於立法院同台備詢。國民黨立委曾銘宗質詢時表示，當初蘇貞昌都可以為前行政院發言人丁怡銘道歉，面對這波疫情，死亡人數已達308人，到現在政府都不願意道歉。他沒有要請蘇貞昌道歉，但詢問陳時中是否要負責任代表政府向台灣社會道歉。

陳時中表示，每條生命都是寶貴的，他擔任疫情指揮中心指揮官，深感歉意。對於每一條生命，都覺得應該要盡更多力量，希望這個事情不要再發生，會盡最大的努力。

蘇貞昌也補充說，身為行政院長，負全台最高行政責任，確實看到民眾受苦，甚至死亡，政府沒有100%把民眾照顧好，「我深深感到對這件事情沒有做到很好，我也深感抱歉」。曾銘宗指出，假設有這個心態道歉，做為在野黨的立委，他會對政府更支持及尊敬。前一段的防疫做得好要肯定，做不好該道歉就道歉。

行政院長蘇貞昌（左） 6月8日與衛福部長陳時中（右）於立法院同台備詢。（中央社）

曾又詢問，購買簽約購買1000萬劑阿斯利康疫苗，是否沒寫交貨時間？陳時中回答稱，有預立的目標，可是一直延遲。因為當初要簽訂日期就沒有買賣了，其他國家也是這樣。

對於何時能讓六成民眾打完第一劑疫苗，陳時中表示，以10月底為目標在努力，這是根據可能的量能進行估算，不敢保證，但是會努力去做，至於第二劑的時程就很難掌握。

民進黨立委蘇治芬請蘇貞昌推估台灣疫情何時趨緩。蘇表示，這幾天疫情漸漸趨於穩定，但要再歸零仍然很難。