台中火力發電廠火警濃煙衝天　環保局重罰500萬新台幣

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-10 12:36

6月10日上午，位於台中市的台中火力發電廠（中火）驚傳火警，運輸煤碳的傳輸皮帶失火，並冒出陣陣黑煙，驚動當地居民，台中市消防局或報後派遣消防車前往灌救，除當地駐守的消防隊外，鄰近地區的清水、協和、龍井及沙鹿等分隊也前往救援。

台中火力發電廠於6月10日上午失火，台中市多處消防隊趕往現場進行灌救。（中央社）

台電公司於上午10時26分表示火勢已撲滅，表示為該廠編號TR-62的輸煤轉運塔的傳輸皮帶起火，初步了解並無造成人員傷亡，但起火原因仍需調查。台電公司也表示，中火廠區內的燃料煤存量充足，不會對供電造成影響，而起火的僅是運煤傳輸皮帶及轉運塔設施，並非煤場及電廠。

台電公司強調，該轉運塔主要負責將卸煤碼頭之燃煤運送至廠內煤場存放。目前電廠燃煤尚有15天安全存量，庫存充足，且各機組均正常運轉，供電不受影響。未來卸煤方式短期內亦可採取陸運替代，不會影響電廠用煤供應。

台中市環保局則表示，經現場空品監測發現PM2.5達90微克/立方米，且周邊有明顯粒狀污染物及異味散布，將依違反空污法第32條規定，處最高新台幣500萬元罰鍰，並持續督促中火作好相關善後工作。