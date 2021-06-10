台灣疫情｜高端疫苗今公布二期試驗數據　解盲後要過這三關

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-10 12:17

台灣的高端疫苗預計今日（10日）下午5時召開線上記者會，宣布二期臨床試驗解盲結果。由於台灣政府頻頻宣示7月打得到台產疫苗，外界預期解盲成功機率極高。 據介紹，在臨床試驗中，「實驗組」會被注射真正的疫苗，「對照組」則會被注射沒有療效的「安慰劑」。為了避免人為偏差，試驗將以「雙盲」的方式進行，即受試者和研究者都不知道誰得到真正的藥物。而「解盲」就是在研究結束後，讓負責分析資料的第三方來進行比較分析。 台媒《聯合報》認為，對於民眾而言，高端疫苗從解盲到接種，還需通過三個關卡檢驗。

台灣總統蔡英文5月18日前往視察中央流行疫情指揮中心，並透過視訊了解聯亞跟高端兩家國產疫苗廠的研發與量產準備進度。（中央流行疫情指揮中心提供）

第一關就是二期臨床數據要過關。據介紹，今日公布二期臨床試驗數據為「安全性」與「免疫生成性」兩大項，後者是指抗體在人體內的濃度。只要二期臨床試驗數據達到食品藥物管理署（TFDA）標準，就可順利向TFDA申請緊急授權許可（EUA）。

分析指，若二期臨床數據不過關，廠商採購的原材料及生產成本，多數將難以回收。但高端疫苗與聯亞生兩公司與疾管署簽訂的是「預先採購」協議，依照國際慣例，疾管署應提供一部份金額補償兩公司的部份成本。

第二關是關於申請EUA，這也是近期最複雜的議題。中研院院士陳培哲等多位專家日前呼籲，政府不可讓僅做完二期臨床試驗疫苗通過EUA。分析認為，這讓負責審查的臨床試驗專家會議成員面臨壓力，不論是過關或是不過關，都將引發不同立場人士排山倒海的爭論。

若是高端的疫苗順利取得EUA之後，第三關則是政府要不要讓民眾施打？前疾病管制局局長蘇益仁近日公開主張，應將台產疫苗當做「戰備疫苗」，非到緊急不要使用。他指出，目前政府採購的國外疫苗，都已做完三期期中分析。相較之下，台產疫苗只完成二期臨床，不應與國際疫苗在相同的時間點開放民眾施打。

但也有台灣疫苗專家指出，這在實務上並不可行。主因台產疫苗都有有效期，以目前兩家公司來說，大約都在六個月，雖然各家公司可以努力去展延有效期。但是也必須進行二到三年的安定性試驗，才能確定疫苗的有效期到何時結束。

衛福部長陳時中（左1）坦言，台產疫苗確實有「無法即時得到國際認證的風險」。（中央社）

《聯合報》的分析還提出疑問，台產疫苗若順利通過EUA，指揮中心將其歸類在公費疫苗的名單內，民眾有沒有選擇或拒絕的權力？

疫情指揮中心指揮官陳時中日前在立院答詢時承認，民眾若接種台產疫苗，確實有可能面臨不被國際承認、不適用其他國家「放寬檢疫規定」優待的風險。他表示，未來開展接種時會提醒民眾上述風險，屆時也將根據供給量與排序，等疫苗大量供貨、開放比較多人接種後，民眾可自選疫苗。

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