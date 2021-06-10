台灣疫情｜疫苗不當分配惹議　台北市衛生局長請辭「止血」

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-10 20:03

台北市近來爆發新冠疫苗分配不當、診所違規未依優先排序私下施打等爭議，台北市衛生局長黃世傑6月10日在記者會上宣布，同仁分配疫苗造成這樣的混亂，社會有很多意見，他個人應負最大責任，自己督導不周，已向台北市長柯文哲請辭。

台北市近來爆發新冠疫苗分配不當、診所違規未依優先排序私下施打等爭議，台北市衛生局長黃世傑表示，自己督導不周，已向台北市長柯文哲請辭。（台北市政府）

台北市「好心肝」診所因獲配115瓶疫苗，為其基金會及診所志工上千人違規施打疫苗，遭台北市政府開罰新台幣200萬，並將市政府內部相關人員送政風處調查，但在新冠疫苗短缺的現在，相關風波越演越烈。經調查，除「好心肝」診所外，另有其他五間診所，共拿到202瓶疫苗，可供逾2,000人施打，相關情形引起許多民眾憤怒。

黃世傑6月10日在「台北市流行疫情指揮中心記者會」稱，自己已向柯文哲口頭請辭，並表示，自2020年1月疫情爆發開始，許多防疫工作皆是由台北市衛生局分工，疫苗部分過去都由副局長陳正誠處理，但因為疫苗嚴重不足，加上各類訊息掌握不易，造成今天疫苗不當分配的狀況。

他説，在這次疫苗嚴重缺乏的時候，同仁在分配上造成這樣一個混亂，社會出現這麼大爭議，他個人應該要負最大責任，因為自己督導不周，已向柯文哲請辭，希望疫情趕快控制住、趕快做好。