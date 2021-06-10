台灣疫情︱全家染疫3死原以一般死亡結案　醫生問接觸史始揭真相

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-10 17:00

台北市北投區4日發現93歲高姓老翁、88歲林姓妻子及70歲兒，3人陳屍在臥室，另名50多歲女兒則有發高燒狀況。從台中北上二兒子以為是父母高齡自然死亡，因此由警員提供醫生電話，連絡後由醫院前往開立「慢性肺結核」等一般死亡證明。但醫生經詢問得知70歲兒從萬華搬來，認為有異並反應，也將開立死亡證明書作廢。警方報請司法相驗，已故3人差點成染疫黑數。

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據指出，高姓老翁與妻子患有慢性病，育有2子3女。2位女兒已婚，去世的大兒子居住萬華；二兒子則在台中工作，平時都與未婚50幾歲的女兒同住。去世的大兒子心臟裝有3支架，疫情爆發後在弟弟建議下，便從萬華回北投照顧年邁父母親。

事發前住台中二兒子打電話回家，妹妹告訴他「爸媽跟哥哥都在睡覺」。4日時撥打電話卻沒人接，便立刻北上，持鑰匙開門卻發現門遭反鎖，他馬上連繫當地里長及警方，消防中午破門才發現年邁爸媽及大哥已陳屍臥室，而妹妹經醫護人員檢驗發現當下在發高燒，並緊急將他送到鄰近醫院治療及快篩。

經警方初步勘驗已排除外力入侵，加上現場並無遺書，研判3人應該是生病死亡。二兒子便接受警方提供的電話，打給醫生，欲以行政相驗結案。

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診所柯醫生接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，當天進去檢視遺體，對高姓老翁開了「慢性肺結核」，林妻及大兒子為「急性心肌梗塞」。當下順便問了家屬死者病史、活動史，赫然得知大兒子從萬華搬來，認為不對勁，立刻將開立好的死亡證明書收回作廢。

二兒子接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「我以為就是父母都老了...所以妳懂嗎？」二兒子當下認為父母都高齡，應該是自然死，一直到妹妹晚間快篩陽性，他才反應過來或許父母也有可能染疫。

對於相驗急轉彎，北投分局表示，因為石牌派出所第一時間有通報台北市衛生局，但對方以非匡列及確診對象為由，拒絕到場行政相驗，現場警員面對家屬詢問「接下來怎麼辦」時，才會提供開立死亡證明的醫生和葬儀社電話，請家屬自行連繫。直到偵查隊接獲高女快篩陽性訊息，立刻請示檢察官後，並決定採取司法相驗，也帶相關家屬到派出所做筆錄。

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